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Gente
04 de noviembre de 2026 - 13:48

¡Ya nació la hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux!

Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux anunciaron en las redes la llegada de su hija Bianca. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux anunciaron en las redes la llegada de su hija Bianca. (Andrej ISAKOVIC / AFP)103756+0000 ANDREJ ISAKOVIC

El piloto Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux anunciaron felices el nacimiento de su primera hija. La niña llegó al mundo ayer 3 de noviembre.

Por ABC Color
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El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux utilizaron las redes sociales para anunciar el nacimiento de su primer bebé. La pequeñita se llama Bianca y vio la luz del mundo ayer martes 3 de noviembre.

Con esta tierna postal, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron la llegada de su hija Bianca. (Instagram/Charles Leclerc)
Con esta tierna postal, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron la llegada de su hija Bianca. (Instagram/Charles Leclerc)

Lea más: Charles Leclerc dio el “sí, quiero”

Los papás de estreno compartieron hace pocas horas, en una publicación conjunta en Instagram, una tierna postal donde se ven los pequeños pies de la nueva integrante de la familia Leclerc.

Lea más: ¡Mirá las fotos que confirman que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan su primer hijo!

Los flamantes esposos Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con Leo pasearon en un automóvil Ferrari de colección tras dar el "sí, quiero" en Mónaco. (Instagram/Charles Leclerc)
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con Leo pasearon en un automóvil Ferrari de colección tras dar el "sí, quiero" en Mónaco. (Instagram/Charles Leclerc)

El piloto monegasco Charles Leclerc y la influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux se comprometieron hace exactamente un año. Y, guego de tres meses, el pasado 28 de febrero se juraron amor eterno en una ceremonia realizada en Mónaco. Hoy, los tortolitos ya tienen a Bianca, el primer fruto de su amor, en brazos.

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