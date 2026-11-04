¡Ya nació la hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux!

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux utilizaron las redes sociales para anunciar el nacimiento de su primer bebé. La pequeñita se llama Bianca y vio la luz del mundo ayer martes 3 de noviembre.

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Los papás de estreno compartieron hace pocas horas, en una publicación conjunta en Instagram, una tierna postal donde se ven los pequeños pies de la nueva integrante de la familia Leclerc.

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El piloto monegasco Charles Leclerc y la influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux se comprometieron hace exactamente un año. Y, guego de tres meses, el pasado 28 de febrero se juraron amor eterno en una ceremonia realizada en Mónaco. Hoy, los tortolitos ya tienen a Bianca, el primer fruto de su amor, en brazos.