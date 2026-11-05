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05 de noviembre de 2026 - 10:33

Carlos III y Camila culminan con “recuerdos entrañables” su gira por el Caribe

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña sonríen durante una visita a Agave Gardens —un jardín resistente a la sequía que alberga un banco de semillas y es sede de la Sociedad de Horticultura— en St. John's, Antigua y Barbuda. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña sonríen durante una visita a Agave Gardens —un jardín resistente a la sequía que alberga un banco de semillas y es sede de la Sociedad de Horticultura— en St. John's, Antigua y Barbuda. (Chris Jackson / POOL / AFP)185459+0000 CHRIS JACKSON

Carlos III de Inglaterra vivió unos días inolvidables en el marco de su visita oficial al Caribe. El rey británico recorrió Las Bahamas y Guyana, para luego seguir viaje rumbo a Antigua y Barbuda, donde se sumó la reina Camila. “Regreso a casa con un sinfín de recuerdos entrañables”, expresó el

Por ABC Color
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Las Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda fueron los países que visitó el rey Carlos III de Inglaterra durante su gira por el Caribe. En este último país, la reina Camila se sumó para acompañar a su marido en el recorrido oficial.

El rey Carlos III y la reina Camila hablan con el reverendo Dwane Cassius a su llegada para asistir a un servicio religioso nacional de independencia en St. John's, Antigua y Barbuda, el 1 de noviembre. (Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila hablan con el reverendo Dwane Cassius a su llegada para asistir a un servicio religioso nacional de independencia en St. John's, Antigua y Barbuda, el 1 de noviembre. (Chris Jackson / POOL / AFP)

“Al partir del Caribe, mi esposa y yo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la gente de Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda por la cálida bienvenida y las numerosas muestras de amabilidad que nos han brindado durante esta gira”, se puede leer en el texto firmado por el rey Carlos de Inglaterra en la cuenta de Instagram The Royal Family.

Lea más: La reina Camila cumple 79 años

El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido posan con jugadores de voleibol durante una visita a una playa en St. John's, Antigua y Barbuda. (Ben Stansall / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido posan con jugadores de voleibol durante una visita a una playa en St. John's, Antigua y Barbuda. (Ben Stansall / POOL / AFP)
El rey Carlos III del Reino Unido camina junto al presidente del Consejo Nacional de Toshaos, Toshao Derrick John, durante un encuentro con líderes indígenas en la sede del Consejo Nacional de Toshaos, en Georgetown. (Ben Stansall / POOL / AFP)
El rey Carlos III del Reino Unido camina junto al presidente del Consejo Nacional de Toshaos, Toshao Derrick John, durante un encuentro con líderes indígenas en la sede del Consejo Nacional de Toshaos, en Georgetown. (Ben Stansall / POOL / AFP)

Lea más: Carlos III y Camila ofrecieron una fiesta en los jardines de Buckingham

La presidenta de la Sociedad de Horticultura, Barbara Japal, ofrece una bebida al rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila, durante una visita a Agave Gardens —un jardín resistente a la sequía que alberga un banco de semillas y es la sede de la Sociedad de Horticultura— en St. John's, Antigua y Barbuda. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
La presidenta de la Sociedad de Horticultura, Barbara Japal, ofrece una bebida al rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila, durante una visita a Agave Gardens —un jardín resistente a la sequía que alberga un banco de semillas y es la sede de la Sociedad de Horticultura— en St. John's, Antigua y Barbuda. (Isabel Infantes / POOL / AFP)

“Tras visitar tres países, dar cuatro discursos, pasar nueve días, participar en más de cuarenta eventos y estrechar innumerables manos en señal de amistad, regreso a casa con un sinfín de recuerdos entrañables… ¡y un traje ligeramente húmedo!“, expresó el rey Carlos III en la red social de la camarita.

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