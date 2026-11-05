Carlos III y Camila culminan con “recuerdos entrañables” su gira por el Caribe

Las Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda fueron los países que visitó el rey Carlos III de Inglaterra durante su gira por el Caribe. En este último país, la reina Camila se sumó para acompañar a su marido en el recorrido oficial.

“Al partir del Caribe, mi esposa y yo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la gente de Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda por la cálida bienvenida y las numerosas muestras de amabilidad que nos han brindado durante esta gira”, se puede leer en el texto firmado por el rey Carlos de Inglaterra en la cuenta de Instagram The Royal Family.

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“Tras visitar tres países, dar cuatro discursos, pasar nueve días, participar en más de cuarenta eventos y estrechar innumerables manos en señal de amistad, regreso a casa con un sinfín de recuerdos entrañables… ¡y un traje ligeramente húmedo!“, expresó el rey Carlos III en la red social de la camarita.