Neymar y Bruna Biancardi cuentan los días para la llegada de Mariah

Neymar, jugador del Santos, y su pareja Bruna Biancardi pronto tendrán a su esperada hija Mariah en brazos. La nueva integrante de la familia llegará para sumarse a las travesuras de sus hermanitas Mavie (3) y Mel (1).

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Y, a pocas semanas del nacimiento de Mariah, sus orgullosos papis y sus tiernas hermanitas fueron protagonistas de una linda producción fotográfica con la bebé a bordo. Las postales fueron compartidas por Neymar y Bruna Biancardi en la red social Instagram.

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La niña en camino es la tercera hija en común de la famosa pareja modelo-peloteril. Pero, con su llegada convertirá a Neymar en papá por quinta vez, pues el fubolista brasileño también es padre del adolescente Davi Lucca (15), fruto de su relación con Carolina Dantas, y Helena (2), su hija con Amanda Kimberlly.