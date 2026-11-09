ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Gente
09 de noviembre de 2026 - 14:47

Neymar y Bruna Biancardi cuentan los días para la llegada de Mariah

Neymar y Bruna Biancardi con sus hijas Mavie y Mel esperan ansiosos a Mariah.
Neymar y Bruna Biancardi con sus hijas Mavie y Mel esperan ansiosos a Mariah.Instagram/Neymar

El futbolista brasileño Neymar (34) y la modelo Bruna Biancardi (32) aguardan ansiosos la llegada de su tercera hija juntos. La pequeña se llamará Mariah y llegará para sumarse a las travesuras de Mavie y Mel.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Neymar, jugador del Santos, y su pareja Bruna Biancardi pronto tendrán a su esperada hija Mariah en brazos. La nueva integrante de la familia llegará para sumarse a las travesuras de sus hermanitas Mavie (3) y Mel (1).

Neymar y Bruna Biancardi ya sueñan con tener a Mariah en sus brazos. (Instagram/Neymar)
Neymar y Bruna Biancardi ya sueñan con tener a Mariah en sus brazos. (Instagram/Neymar)

Lea más: ¡Neymar será papá por quinta vez!

Y, a pocas semanas del nacimiento de Mariah, sus orgullosos papis y sus tiernas hermanitas fueron protagonistas de una linda producción fotográfica con la bebé a bordo. Las postales fueron compartidas por Neymar y Bruna Biancardi en la red social Instagram.

¡Bella postal familiar! Neymar y Bruna Biancardi, con Mariah a bordo, y las hermanitas mayores Mavie y Mel. (Instagram/Neymar)
¡Bella postal familiar! Neymar y Bruna Biancardi, con Mariah a bordo, y las hermanitas mayores Mavie y Mel. (Instagram/Neymar)

Lea más: Neymar celebró la vida de Mavie: “Gracias por ayudarme a ser un mejor padre”

Neymar y Bruna Biancardi están a semanas de conocer a Mariah. (Instagram/Neymar)
Neymar y Bruna Biancardi están a semanas de conocer a Mariah. (Instagram/Neymar)

La niña en camino es la tercera hija en común de la famosa pareja modelo-peloteril. Pero, con su llegada convertirá a Neymar en papá por quinta vez, pues el fubolista brasileño también es padre del adolescente Davi Lucca (15), fruto de su relación con Carolina Dantas, y Helena (2), su hija con Amanda Kimberlly.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar