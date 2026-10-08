Neymar celebró la vida de Mavie: “Gracias por ayudarme a ser un mejor padre”

La dulce Mavie, hija de Neymar y Bruna Biancardi, llegó al mundo el 6 de octubre de 2023. El tiempo pasa muy rápido y aquella bebecita ya llegó al tercer año de vida.

“¡La pequeña Mavie de papá! Gracias por ayudarme a ser un mejor padre, no solo para ti, sino también para tus hermanos y hermanas”, expresó Neymar en su cuenta de Instagram.

Lea más: ¡Neymar será papá por quinta vez!

“Siempre quise ser padre de una niña y sabía que me encantaría esta aventura. ¡Verte sonreír con los ojos me alegra el día! Espero ser siempre tu puerto seguro; sabes que estaré aquí para ti todos los días. Te amo, princesa", escribió el orgulloso papá Neymar.

Lea más: Neymar cumple 34 y “ya tiene canas en la barba”, según su novia Bruna Biancardi

Mamá Bruna Biancardi también utilizó las redes sociales para dejar un mensaje de cumpleaños a su primera niña: “Felicidades Maviezinha. ¡Gracias por ser la luz de nuestras vidas¡ ¡Te queremos mucho! ¡Que Dios te bendiga, siempre!“.

Recordemos que Neymar en breve será padre por quinta vez, pues espera feliz a su tercera hija en común con Bruna Biancardi. Además, el futbolista brasileño tiene un hijo adolescente llamado Davi Lucca y una pequeñita de nombre Helena.