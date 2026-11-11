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Gente
11 de noviembre de 2026 - 13:56

El paraguayo Maxi Duarte es el nuevo Mister Teen Universe International

Joven con cabello rizado y oscuro, luciendo traje negro decorado, corona y banda que dice 'MR EN', en un fondo neutro.
El paraguayo Maxi Duarte, Mister Teen Universe International, posa con traje elegante y corona tras su premiación.Instagram/Mister Universe Paraguay

Nuestro compatriota Maxi Duarte (19) fue coronado Mister Teen Universe International 2026 en un certamen realizado en Panamá.

Por ABC Color
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El paraguayo Maxi Duarte se consagró ganador del certamen Mister Teen Universe International 2026 el pasado domingo. El concurso se desarrolló en Panamá del 1 al 9 de noviembre y en la gala final nuestro compatriota fue el gran triunfador.

“Habemus nuevo Mister Teen Internacional. Paraguay logra la gran hazaña del Back To Back. Maxi Duarte con 19 años se convierte en el nuevo Mister Teen International 2026, desde la organización estamos muy contentos con todo el trabajo realizado”, se puede leer en la cuenta de Instagram Mister Universe Paraguay.

Lea más: La paraguaya Giulianna Silva es Miss Teen Petite Américas 2026

Hombre joven con esmoquin negro, corona y medalla dorada, posando con expresión tranquila en fondo neutro.
El paraguayo Maxi Duarte es el nuevo Mister Teen Internacional 2026. (Instagram/Mister Universe Paraguay)

El Mister Teen Universe Paraguay Maxi Duarte llevó en alto nuestra bandera tricolor y ahora regresa a tierra guaraní con la soñada corona.

Lea más: Alondra Espinoza trajo la corona de Miss Teen Mundial 2026 a Paraguay

Recordemos que en la edición anterior del concurso internacional el ganador también fue un joven paraguayo. ¡Sí! Andrés Nunes trajo el título Mister Teen Universe International 2025. Y, ahora, su sucesor es Maxi Duarte.

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