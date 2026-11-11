El paraguayo Maxi Duarte es el nuevo Mister Teen Universe International

El paraguayo Maxi Duarte se consagró ganador del certamen Mister Teen Universe International 2026 el pasado domingo. El concurso se desarrolló en Panamá del 1 al 9 de noviembre y en la gala final nuestro compatriota fue el gran triunfador.

“Habemus nuevo Mister Teen Internacional. Paraguay logra la gran hazaña del Back To Back. Maxi Duarte con 19 años se convierte en el nuevo Mister Teen International 2026, desde la organización estamos muy contentos con todo el trabajo realizado”, se puede leer en la cuenta de Instagram Mister Universe Paraguay.

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El Mister Teen Universe Paraguay Maxi Duarte llevó en alto nuestra bandera tricolor y ahora regresa a tierra guaraní con la soñada corona.

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Recordemos que en la edición anterior del concurso internacional el ganador también fue un joven paraguayo. ¡Sí! Andrés Nunes trajo el título Mister Teen Universe International 2025. Y, ahora, su sucesor es Maxi Duarte.