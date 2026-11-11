La nueva primera dama Fabiana Souto mantiene un perfil privado en las redes

Fabiana Souto de Alliana, nueva primera dama de Paraguay, es la segunda esposa del presidente de la República, Pedro Alliana (52).

La flamante primera dama Fabiana Souto tiene 37 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene tres hijos: Valeria, Rodolfo y Paz, frutos de su matrimonio con Pedro Alliana. Además, es diputada de la ANR por Ñeembucú desde el 2023.

Fabiana Souto de Alliana mantiene un perfil privado en las redes sociales y, aunque muchos ciudadanos quieren conocer un poco más a la primera dama paraguaya, no pueden acceder a sus publicaciones, pues solo podrían hacerlo si ella aprueba que la sigan.

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Como ejemplo, les contamos que en su perfil de Instagram, Fabiana Souto de Alliana tiene 553 publicaciones, pero solo 1213 seguidores pueden ver sus posteos. La primera dama y también diputada sigue a 1950 cuentas en esta red social.

¿Será que Fabiana Souto de Alliana en breve pasará a tener un perfil público en las redes? ¿O creará una nueva cuenta como primera dama para que su actual perfil siga manteniendo su privacidad?