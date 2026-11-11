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Gente
11 de noviembre de 2026 - 12:32

La nueva primera dama Fabiana Souto mantiene un perfil privado en las redes

Alliana,
Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay, llegando al Palacio de López, de la mano de la primera dama, Fabiana Souto.Gentileza

La primera dama Fabiana Souto de Alliana mantiene un perfil privado en las redes sociales. Así que, no todos tienen acceso a sus publicaciones. ¿La esposa del presidente Pedro Alliana abrirá una nueva cuenta para tener más visibilidad en sus nuevas funciones?

Por ABC Color
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Fabiana Souto de Alliana, nueva primera dama de Paraguay, es la segunda esposa del presidente de la República, Pedro Alliana (52).

La flamante primera dama Fabiana Souto tiene 37 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene tres hijos: Valeria, Rodolfo y Paz, frutos de su matrimonio con Pedro Alliana. Además, es diputada de la ANR por Ñeembucú desde el 2023.

La esposa de Pedro Alliana, Fabiana Souto de Alliana, ya prestó juramento y asumió su banca en la Cámara de Diputados.
Fabiana Souto de Alliana es la actual primera dama y también es diputada.

Fabiana Souto de Alliana mantiene un perfil privado en las redes sociales y, aunque muchos ciudadanos quieren conocer un poco más a la primera dama paraguaya, no pueden acceder a sus publicaciones, pues solo podrían hacerlo si ella aprueba que la sigan.

Lea más: ¿Quién es Pedro Alliana? El Presidente del Paraguay que reemplaza a Santiago Peña

Como ejemplo, les contamos que en su perfil de Instagram, Fabiana Souto de Alliana tiene 553 publicaciones, pero solo 1213 seguidores pueden ver sus posteos. La primera dama y también diputada sigue a 1950 cuentas en esta red social.

Paraguay's President-elect Santiago Peña (2-L) and his running mate Pedro Alliana (2-R) attend their proclamation ceremony as the country's president and vice president, accompanied by their wives Leticia Ocampos (L) and Fabiana Maria Souto, in Asunción on May 30, 2023. Economist and former finance minister Peña will be sworn-in on August 15. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)
Pedro Alliana y su esposa Fabiana Souto. (NORBERTO DUARTE / AFP)

¿Será que Fabiana Souto de Alliana en breve pasará a tener un perfil público en las redes? ¿O creará una nueva cuenta como primera dama para que su actual perfil siga manteniendo su privacidad?

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