Pedro Alliana reemplaza a Peña y se convierte en el Presidente número 52

Pedro Alliana (ANR- cartista) asumió este viernes la presidencia de Paraguay por los un año y nueve meses que faltan del período 2023-2028. Alliana se convierte en el mandatario número 52 de la historia de Paraguay.

Su asunción se da tras la destitución de Santiago Peña a raíz del escándalo de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, del cual Peña era accionista.

Tras darse a conocer un informe sobre faltas y excesos de operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas del mismo grupo, el Banco Central del Paraguay (BCP) realizó un sumario que constató una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, por lo que aplicó un procedimiento de resolución del banco afectando fondos de 3.000.000 de personas y millonarios fondos públicos.

“Mangui” Alliana, como es nombrado por su líder Horacio Cartes, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Actualmente tiene 49 años, está casado con Fabiana María Souto y tiene 4 hijos, entre ellos Montserrat Alliana, conocida como la “exnepobaby” del ahora presidente.

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La hija del mandatario ocupó hasta el 23 de abril pasado el cargo de “coordinadora de liquidación”, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Cámara de Diputados, donde fue ubicada sin concurso por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, con un salario mensual de G. 18.274.300.

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Educación y carrera profesional

Según su biografía en su archivo de la Cámara de Diputados, Alliana tiene sus estudios primarios y secundarios culminados, aunque se llegó a cuestionar sobre si efectivamente el vicepresidente electo llegó a terminar la secundaria.

En referencia a sus estudios universitarios, según el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el vicepresidente electo es licenciado en relaciones internacionales por la “Universidad Autónoma San Sebastián”.

Previo a su ingreso al ámbito político, las informaciones oficiales de su perfil detallan que era un comerciante en su ciudad natal, Pilar.

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Fue candidato a intendente de la ciudad de Pilar en las elecciones para el periodo 2006-2010; llegó a ser electo gobernador del departamento de Ñeembucú y luego consiguió escaños como diputado en representación del mencionado departamento, llegando hasta ocupar la presidencia de la Cámara Baja.

Como su líder Horacio Cartes, era un “outsider” para el Partido Colorado, ya que proviene de una familia relacionada al Partido Encuentro Nacional (PEN), pero avanzó con su carrera política con la Asociación Nacional Republicana, donde incluso llegó a ser presidente.

Tras su victoria en las elecciones generales del 30 de abril junto a Santiago Peña, ocupó hasta hoy la Vicepresidencia de la República.