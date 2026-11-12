De Ben Stiller a Owen Wilson, las estrellas en la premier de “Focker In-Law”

El estreno mundial del filme “Focker In-Law” tuvo lugar en la noche del 11 de noviembre. La cita con el séptimo arte fue en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York y reunió a las más fulgurantes estrellas.

Celebridades cinematográficas como Ben Stiller y Owen Wilson se encontraron en la alfombra roja de la premier mundial de la comedia “Focker In-Law”. Stiller llegó al estreno muy bien acompañado de su bella esposa Christine Taylor.

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El emblemático actor Robert De Niro, de 83 años, y su pareja Tiffany Chen tampoco faltaron a la premier mundial y arribaron de la manito al Beacon Theatre de Nueva York.

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Tyler Cameron y su pareja Tate Madden, con su bebé a bordo, así como el actor Jon Cryer y su esposa Lisa Joyner también dijeron presente en el estreno de “Focker In-Law” en La Gran Manzana.