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12 de noviembre de 2026 - 09:46

De Ben Stiller a Owen Wilson, las estrellas en la premier de “Focker In-Law”

Ben Stiller y Owen Wilson, felices en el estreno mundial de Focker In-Law. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Ben Stiller y Owen Wilson, felices en el estreno mundial de Focker In-Law. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP) 045334+0000 JAMIE MCCARTHY

La premier mundial de la película “Focker In-Law” reunió anoche en Nueva York a una verdadera constelación de estrellas. Ben Stiller, Owen Wilson y Robert De Niro fueron algunas celebridades presentes.

Por ABC Color
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El estreno mundial del filme “Focker In-Law” tuvo lugar en la noche del 11 de noviembre. La cita con el séptimo arte fue en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York y reunió a las más fulgurantes estrellas.

Tiffany Chen y Robert De Niro en la premier mundial de "Focker In-Law" en el Beacon Theatre. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Tiffany Chen y Robert De Niro en la premier mundial de "Focker In-Law" en el Beacon Theatre. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Celebridades cinematográficas como Ben Stiller y Owen Wilson se encontraron en la alfombra roja de la premier mundial de la comedia “Focker In-Law”. Stiller llegó al estreno muy bien acompañado de su bella esposa Christine Taylor.

Lea más: Johnny Depp apareció en la premier mundial de Ebenezer en Londres

Christine Taylor y Ben Stiller llegaron juntitos al estreno de "Focker In-Law" en el Beacon Theatre. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Christine Taylor y Ben Stiller llegaron juntitos al estreno de "Focker In-Law" en el Beacon Theatre. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

El emblemático actor Robert De Niro, de 83 años, y su pareja Tiffany Chen tampoco faltaron a la premier mundial y arribaron de la manito al Beacon Theatre de Nueva York.

Lea más: De Anya Taylor-Joy a Sofía Vergara: las celebridades en la gala LACMA

Tyler Cameron y Tate Madden a su llegada a la premier de "Focker In-Law" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Tyler Cameron y Tate Madden a su llegada a la premier de "Focker In-Law" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Tyler Cameron y su pareja Tate Madden, con su bebé a bordo, así como el actor Jon Cryer y su esposa Lisa Joyner también dijeron presente en el estreno de “Focker In-Law” en La Gran Manzana.

El actor estadounidense Jon Cryer y su esposa Lisa Joyner posando en la red carpet del estreno de "Focker-In-Law" en Nueva York. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El actor estadounidense Jon Cryer y su esposa Lisa Joyner posando en la red carpet del estreno de "Focker-In-Law" en Nueva York. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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