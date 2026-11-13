Balta, el segundo hijo de Maga Páez, ya cumplió 5 años

El 11 de noviembre de 2021, a las 12:40, llegó al mundo Baltasar Escobar Páez con 3.280 gramos. El tiempo vuela y el hijo más pequeño de Magalí Páez y Patricio Escobar ya cumplió cinco años.

“En qué momento creciste tanto”, se preguntó Maga Páez al celebrar el quinto año de vida de Baltasar.

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“Feliz cumple mi chiquito”, destacó la feliz mamá junto a las postales que tienen como protagonista al dulce Baltasar Escobar Páez.

Magalí Páez y Patricio Escobar unieron sus vidas en matrimonio el 26 de agosto de 2017, luego de varios años de noviazgo. Frutos del amor que se profesan Maga y Patrick llegaron al mundo Bautista (6) y Baltasar (5).