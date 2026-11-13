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Gente
13 de noviembre de 2026 - 09:05

Balta, el segundo hijo de Maga Páez, ya cumplió 5 años

Mujer con camiseta azul y niño con camiseta de rayas y pantalones cortos sonríen juntos en una fiesta con decoraciones de cumpleaños.
Maga Páez con el feliz cumpleañero Balta.Instagram/Magalí Páez

Baltasar, hijo de Magalí Páez y Patricio Escobar, ya cumplió cinco años. “¡Te amamos! Dios te bendiga”, expresó emocionada mami Maga al celebrar la vida del benjamín de la casa.

Por ABC Color
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El 11 de noviembre de 2021, a las 12:40, llegó al mundo Baltasar Escobar Páez con 3.280 gramos. El tiempo vuela y el hijo más pequeño de Magalí Páez y Patricio Escobar ya cumplió cinco años.

Baltasar, pequeño con camisa de cuadros, sonríe junto a dos amigos y una mujer en una fiesta infantil, con torta decorada.
Baltasar rodeado del amor de su hermano Bautista y sus papis Magalí Páez y Patricio Escobar. (Instagram/Magalí Páez)

“En qué momento creciste tanto”, se preguntó Maga Páez al celebrar el quinto año de vida de Baltasar.

Lea más: Maga Páez ya es una “Señora de las cuatro décadas”

“Feliz cumple mi chiquito”, destacó la feliz mamá junto a las postales que tienen como protagonista al dulce Baltasar Escobar Páez.

Niño de cinco años sonriente con globos de cumpleaños festivos y decoraciones coloridas a su alrededor.
¡Pura ternura! Baltasar Escobar Páez el día de su quinto cumpleaños. (Instagram/Magalí Páez)

Magalí Páez y Patricio Escobar unieron sus vidas en matrimonio el 26 de agosto de 2017, luego de varios años de noviazgo. Frutos del amor que se profesan Maga y Patrick llegaron al mundo Bautista (6) y Baltasar (5).

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