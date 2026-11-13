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13 de noviembre de 2026 - 10:30

El paraguayo Luciano Ibarra se consagró Mister Continental América

Hombre en traje negro decorado con oro y bandas que dicen 'MUI PARAGUAY', posando en un entorno interior con ambiente ceremonial.
Luciano Ibarra se consagró Mister Continental América 2026.Gentileza

Luciano Ibarra (32) se alzó con el título de Mister Continental América en el marco del Mister Universe International 2026. Además, el joven oriundo de Encarnación ubicó a Paraguay en el Top 7 del certamen y se llevó el premio al Mejor Proyecto Social.

Por ABC Color
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Luciano Ibarra dejó en alto a Paraguay en el certamen Mister Universe International 2026 que tuvo lugar en Panamá. El oriundo de la ciudad de Encarnación se consagró Mister Continental América. Pero eso no fue todo, además logró posicionarse en el Top 7 del certamen y destacarse con el Mejor Proyecto Social.

“Dos títulos para Paraguay. Hoy puedo decir con el corazón lleno que fui elegido Mister Continental América y Voice For Change. Dos títulos que no son solo míos, son de todas las personas que creyeron en mí”, expresó Luciano Ibarra en su cuenta de Instagram.

Joven de pie en ambiente formal, vistiendo un traje plateado con banda que dice 'MUY PARAGUAY', fondo decorado en rojo, blanco y azul.
Luciano Ibarra ubicó a Paraguay en el Top 7 del certamen Mister Universe International 2026. (Gentileza)

Lea más: El paraguayo Maxi Duarte es el nuevo Mister Teen Universe International

El Mister Universe International Paraguay además explicó refiriéndose a sus logros: “El primero, por mi alto grado de compromiso con cada actividad de la competencia. Por entregar todo, desde el primer día hasta el último, con disciplina, respeto y amor por lo que hago. El segundo, por mi labor social, por el sueño de conseguir becas para que más personas puedan estudiar, crecer y cambiar su vida. Porque creo firmemente que no solo se trata de un certamen de belleza, principalmente se trata de servir, de alzar la voz y de abrir puertas para otros”.

Lea más: La paraguaya Giulianna Silva es Miss Teen Petite Américas 2026

Luciano Ibarra se mostró muy agradecido

“Quiero agradecer profundamente a mi querido Paraguay, por su apoyo incondicional, por cada mensaje, cada oración y cada palabra de aliento que me acompañó lejos de casa”, escribió el flamante Mister Continental América Luciano Ibarra en la red social de la camarita.

Competidor en traje formal sonríe durante la coronación en el evento Mr. Paraguay Universe 2026.
Luciano Ibarra, Mr. Universe International Paraguay, ahora es Mister Continental América 2026. (Gentileza)

Además, Luciano Ibarra agradeció al país anfitrión del Mister Universe International y a la organización del certamen a nivel nacional.

Gracias a Panamá, por recibirme con tanto cariño, por su hospitalidad y por hacerme sentir como en casa durante esta experiencia inolvidable. Y gracias a mi organización, por confiar en mí, por formarme, guiarme y darme la oportunidad de representar a mi país con orgullo en un escenario internacional”, se puede leer en la publicación en redes del Mister Continental América Luciano Ibarra, quien también destacó: “Esto recién empieza. Voy a seguir trabajando, soñando y representando a Paraguay con el corazón”.

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