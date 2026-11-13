El paraguayo Luciano Ibarra se consagró Mister Continental América

Luciano Ibarra dejó en alto a Paraguay en el certamen Mister Universe International 2026 que tuvo lugar en Panamá. El oriundo de la ciudad de Encarnación se consagró Mister Continental América. Pero eso no fue todo, además logró posicionarse en el Top 7 del certamen y destacarse con el Mejor Proyecto Social.

“Dos títulos para Paraguay. Hoy puedo decir con el corazón lleno que fui elegido Mister Continental América y Voice For Change. Dos títulos que no son solo míos, son de todas las personas que creyeron en mí”, expresó Luciano Ibarra en su cuenta de Instagram.

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El Mister Universe International Paraguay además explicó refiriéndose a sus logros: “El primero, por mi alto grado de compromiso con cada actividad de la competencia. Por entregar todo, desde el primer día hasta el último, con disciplina, respeto y amor por lo que hago. El segundo, por mi labor social, por el sueño de conseguir becas para que más personas puedan estudiar, crecer y cambiar su vida. Porque creo firmemente que no solo se trata de un certamen de belleza, principalmente se trata de servir, de alzar la voz y de abrir puertas para otros”.

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Luciano Ibarra se mostró muy agradecido

“Quiero agradecer profundamente a mi querido Paraguay, por su apoyo incondicional, por cada mensaje, cada oración y cada palabra de aliento que me acompañó lejos de casa”, escribió el flamante Mister Continental América Luciano Ibarra en la red social de la camarita.

Además, Luciano Ibarra agradeció al país anfitrión del Mister Universe International y a la organización del certamen a nivel nacional.

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“Gracias a Panamá, por recibirme con tanto cariño, por su hospitalidad y por hacerme sentir como en casa durante esta experiencia inolvidable. Y gracias a mi organización, por confiar en mí, por formarme, guiarme y darme la oportunidad de representar a mi país con orgullo en un escenario internacional”, se puede leer en la publicación en redes del Mister Continental América Luciano Ibarra, quien también destacó: “Esto recién empieza. Voy a seguir trabajando, soñando y representando a Paraguay con el corazón”.