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Gente
13 de noviembre de 2026 - 13:22

El príncipe William, presente en el homenaje al futbolista Harry Kane

Harry Kane, de Inglaterra, posa junto al príncipe William con motivo de su 126.º partido con la selección, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Inglaterra en la historia. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Harry Kane, de Inglaterra, posa junto al príncipe William con motivo de su 126.º partido con la selección, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Inglaterra en la historia. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Harry Kane fue homenajeado tras convertirse en el futbolista con más partidos disputados con la Selección de Inglaterra en la historia. Y, por supuesto, el príncipe William estuvo presente y le entregó una camiseta conmemorativa.

Por ABC Color
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El futbolista británico Harry Kane recibió un emotivo homenaje y el príncipe William se unió a la celebración en el campo de juego del mítico estadio de Wembley, en Londres.

Harry Kane, quien recientemente ganó el codiciado Balón de Oro, alcanzó su partido número 126 con la camiseta de la selección de Inglaterra y por dicho motivo fue homenajeado ayer.

Lea más: Harry Kane: Balón de Oro y récord de partidos con Inglaterra

El príncipe de Gales entregó una camiseta conmemorativa a Harry Kane para reconocer los 126 partidos internacionales disputados por el delantero de la selección inglesa. (Henry NICHOLLS / AFP)
El príncipe de Gales entregó una camiseta conmemorativa a Harry Kane para reconocer los 126 partidos internacionales disputados por el delantero de la selección inglesa. (Henry NICHOLLS / AFP)

El acto tuvo lugar antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA y fue el mismímo príncipe William el encargado de entregar a Kane una camiseta enmarcada con el número 126.

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