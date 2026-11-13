El príncipe William, presente en el homenaje al futbolista Harry Kane

El futbolista británico Harry Kane recibió un emotivo homenaje y el príncipe William se unió a la celebración en el campo de juego del mítico estadio de Wembley, en Londres.

Harry Kane, quien recientemente ganó el codiciado Balón de Oro, alcanzó su partido número 126 con la camiseta de la selección de Inglaterra y por dicho motivo fue homenajeado ayer.

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El acto tuvo lugar antes del encuentro entre Inglaterra y Croacia en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA y fue el mismímo príncipe William el encargado de entregar a Kane una camiseta enmarcada con el número 126.