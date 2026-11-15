Fátima Rodríguez ya está en Vietnam para representar a Paraguay en el Miss Charm 2026

La Miss Charm Paraguay Fátima Rodríguez tras una ardua preparación integral armó sus maletas y viajó rumbo a Vietnam.

En la lejana Asia la belleza paraguaya participará en el certamen Miss Charm 2026, que se desarrollará del 16 de noviembre al 5 de diciembre en la ciudad de Ho Chi Minh.

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Antes de partir para representarnos en el concurso internacional, la paraguaya Fátima Rodríguez compartió en Instagram unas postales captadas por Vicente Zamphirópolos y expresó emocionada: “Rumbo al Miss Charm. Inicio este viaje con la promesa de dejar el nombre de Paraguay en alto y que todos conozcan la riqueza de nuestra cultura. ¡Nos vemos pronto Vietnam!“.

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Luego, desde la cuenta oficial de Instagram de la organización Miss Charm anunciaron que Fátima Rodríguez ya llegó al país asiático.

“¡Bienvenida a Vietnam, Miss Charm Paraguay 2026! Nos emociona recibirla en Vietnam, donde comienza un viaje inolvidable en Miss Charm 2026, celebrando ‘La belleza de la identidad cultural’. ¡Que comience este viaje de belleza, cultura y amistad!“, se puede leer en la publicación en redes de la organización Miss Charm.