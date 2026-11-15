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Gente
15 de noviembre de 2026 - 10:00

Fátima Rodríguez ya está en Vietnam para representar a Paraguay en el Miss Charm 2026

Mujer sonriente con vestido típico y cinta que dice 'Miss Charm Paraguay', sostiene una bandera en una escalera mecánica.
Fátima Rodríguez, Miss Charm Paraguay 2026.Instagram/Fátima Rodríguez

Fátima Rodríguez ya se encuentra en Vietnam, donde nos representará en el certamen Miss Charm 2026. “Inicio este viaje con la promesa de dejar el nombre de Paraguay en alto”, expresó la joven antes de partir rumbo al país asiático.

Por ABC Color
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La Miss Charm Paraguay Fátima Rodríguez tras una ardua preparación integral armó sus maletas y viajó rumbo a Vietnam.

En la lejana Asia la belleza paraguaya participará en el certamen Miss Charm 2026, que se desarrollará del 16 de noviembre al 5 de diciembre en la ciudad de Ho Chi Minh.

Mujer sonriente con banda de Miss Capital Paraguay, sosteniendo tacones coloridos, rodeada de maletas decoradas con motivos paraguayos.
Fátima Rodríguez antes de partir de Paraguay rumbo a Vietnam. (Instagram/Fátima Rodríguez)

Lea más: La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda ya está en Puerto Rico

Antes de partir para representarnos en el concurso internacional, la paraguaya Fátima Rodríguez compartió en Instagram unas postales captadas por Vicente Zamphirópolos y expresó emocionada: “Rumbo al Miss Charm. Inicio este viaje con la promesa de dejar el nombre de Paraguay en alto y que todos conozcan la riqueza de nuestra cultura. ¡Nos vemos pronto Vietnam!“.

Lea más: El paraguayo Luciano Ibarra se consagró Mister Continental América

Mujer sonriendo con tiara y vestimenta cultural paraguaya, sosteniendo un equipaje decorado en un ambiente de aeropuerto.
Fátima Rodríguez viajó con sus maletas cargadas de sueños. (Instagram/Fátima Rodríguez)

Luego, desde la cuenta oficial de Instagram de la organización Miss Charm anunciaron que Fátima Rodríguez ya llegó al país asiático.

“¡Bienvenida a Vietnam, Miss Charm Paraguay 2026! Nos emociona recibirla en Vietnam, donde comienza un viaje inolvidable en Miss Charm 2026, celebrando ‘La belleza de la identidad cultural’. ¡Que comience este viaje de belleza, cultura y amistad!“, se puede leer en la publicación en redes de la organización Miss Charm.

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