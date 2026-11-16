La edición número 17 de los Governors Awards tuvo lugar en el Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood en Los Ángeles y las más destacadas celebridades desfilaron por la red carpet, ayer domingo 15 de noviembre.

Zendaya, Tom Holland y Emma Stone estuvieron entre las estrellas presentes en la velada organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Lea más: Phil Collins, emocionado al ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll

Charlize Theron vestida de rojo y Penélope Cruz con un look “total black” también desfilaron por la red carpet del Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood.

Lea más: Ariana Grande y Ricky Álvarez derrochan amor en una red carpet

Cara Delevingne, Pedro Pascal y Olivia Wilde fueron otros famosos que no se perdieron la gala de los Governors Awards 2026.