De Zendaya a Charlize Theron, las celebridades en la red carpet de los Governors Awards
Anoche tuvo lugar la edición número 17 de los Governors Awards. La cita organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas convocó a celebridades como Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Emma Stone y Penélope Cruz.
La edición número 17 de los Governors Awards tuvo lugar en el Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood en Los Ángeles y las más destacadas celebridades desfilaron por la red carpet, ayer domingo 15 de noviembre.
Zendaya, Tom Holland y Emma Stone estuvieron entre las estrellas presentes en la velada organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.