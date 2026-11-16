Phil Collins, emocionado al ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll

Phil Collins fue homenajeado en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. El artista ingresó al emblemático Salón de la Fama del Rock and Roll y en tan importante ocasión estuvo rodeado de sus hijos Nicholas Collins, Lily Collins y Joely Collins.

Phil Collins se mostró feliz y emocionado hasta las lágrimas en el acto de su incorporación como solista al icónico Salón de la Fama del Rock and Roll, del cual ya formaba parte como integrante del grupo Genesis.

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Qué dijo su famosa hija Lily Collins

La famosa actriz Lily Collins escribió unas conmovedoras líneas dirigidas a su papá Phil Collins.

“Ver cómo el extraordinario legado de mi padre es celebrado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll es algo para lo que, creo, nunca encontraré las palabras adecuadas. Y estar junto a mi familia mientras él recibía su galardón fue algo sumamente especial”, expresó en su cuenta de Instagram la protagonista de Emily en París.

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“¡Felicidades, papá, por este logro increíble! Verte ahí arriba, en el escenario, recibiendo todo el cariño, el apoyo y el reconocimiento de los presentes —después de todo lo que has pasado— es algo indescriptible. Nadie lo merece más que tú. No podríamos estar más orgullosos. Yo no podría estar más orgulloso. Te quiero…“, destacó Lily Collins en las redes.