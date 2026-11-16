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16 de noviembre de 2026 - 09:32

Phil Collins, emocionado al ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll

El homenajeado Phil Collins rodeado de Nicholas Collins, Lily Collins y Joely Collins. (EFE/EPA/CONNOR TERRY)
El homenajeado Phil Collins rodeado de Nicholas Collins, Lily Collins y Joely Collins. (EFE/EPA/CONNOR TERRY) CONNOR TERRY

El cantante inglés Phil Collins (75) ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el marco de una emotiva ceremonia. El artista estuvo rodeado del amor de sus hijos.

Por ABC Color
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Phil Collins fue homenajeado en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. El artista ingresó al emblemático Salón de la Fama del Rock and Roll y en tan importante ocasión estuvo rodeado de sus hijos Nicholas Collins, Lily Collins y Joely Collins.

El cantante inglés Phil Collins en la red carpet de la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles. (VALERIE MACON / AFP)
El cantante inglés Phil Collins en la red carpet de la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles. (VALERIE MACON / AFP)

Phil Collins se mostró feliz y emocionado hasta las lágrimas en el acto de su incorporación como solista al icónico Salón de la Fama del Rock and Roll, del cual ya formaba parte como integrante del grupo Genesis.

Lea más: Phil Collins cumple 74 años y su hija Lily Collins le dedicó un emotivo mensaje: “No podría amarte más”

Qué dijo su famosa hija Lily Collins

La famosa actriz Lily Collins escribió unas conmovedoras líneas dirigidas a su papá Phil Collins.

“Ver cómo el extraordinario legado de mi padre es celebrado con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll es algo para lo que, creo, nunca encontraré las palabras adecuadas. Y estar junto a mi familia mientras él recibía su galardón fue algo sumamente especial”, expresó en su cuenta de Instagram la protagonista de Emily en París.

Lea más: Iron Maiden, Phil Collins y Celia Cruz entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026

Phil Collins y su hija, la actriz anglo-estadounidense Lily Collin en la alfombra roja del Peacock Theater. (VALERIE MACON / AFP)
Phil Collins y su hija, la actriz anglo-estadounidense Lily Collin en la alfombra roja del Peacock Theater. (VALERIE MACON / AFP)

“¡Felicidades, papá, por este logro increíble! Verte ahí arriba, en el escenario, recibiendo todo el cariño, el apoyo y el reconocimiento de los presentes —después de todo lo que has pasado— es algo indescriptible. Nadie lo merece más que tú. No podríamos estar más orgullosos. Yo no podría estar más orgulloso. Te quiero…“, destacó Lily Collins en las redes.

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