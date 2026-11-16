¡Luchi García Rubin está nuevamente en la dulce espera!

Luchi García Rubin y Mathías Román hicieron una publicación conjunta en Instagram para anunciar que un nuevo integrante llegará a su familia.

“Pasaron cosas. Luna va a ser la hermana mayooor. Traaanqui va a estar el 2027… Te esperamos, bebecito/a con muchísimo amor para darte", escribió la conductora de radio y tevé Lucía García Rubin.

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“Así como tu hermana, vos también decidiste venir cómo y cuándo quisiste, contra viento y marea”, destacó Luchi García Rubin junto a las espontáneas postales familiares.

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Rápidamente, el posteo de los felices papás Luchi García Rubin y Mathías Román se llenó de una catarata de buenos deseos y felicitaciones de parte de varias famosos como la abuela Pelusa Rubin, Menchi Barriocanal, Andrea Quattrocchi, Melissa Quiñónez, Amalia Cutillo, Naty Cabarcos y Giuliana Tewes.