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Gente
16 de noviembre de 2026 - 12:08

¡Luchi García Rubin está nuevamente en la dulce espera!

Hombre con cabello oscuro sostiene un lápiz púrpura, mujer con cabello largo abraza a un bebé sonriente.
Lucía García Rubin y Mathías Román posaron con Lunita para anunciar la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia.Instagram/Luchi García

La conductora Lucía García Rubin anunció que “pasaron cosas” y se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. ¡Así que, Lunita pronto tendrá un/a compañerito/a de aventuras!

Por ABC Color
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Luchi García Rubin y Mathías Román hicieron una publicación conjunta en Instagram para anunciar que un nuevo integrante llegará a su familia.

Pasaron cosas. Luna va a ser la hermana mayooor. Traaanqui va a estar el 2027… Te esperamos, bebecito/a con muchísimo amor para darte", escribió la conductora de radio y tevé Lucía García Rubin.

Mujer con cabello lacio y largo sonríe mientras sostiene a su bebé, ambos sentados en un sofá oscuro con luz natural.
Luchi García Rubin con su hija Lunita disfrutando de un momento feliz juntas. (Instagram/Luchi García)

Lea más: Luchi García Rubin ya tiene a Luna en sus brazos

“Así como tu hermana, vos también decidiste venir cómo y cuándo quisiste, contra viento y marea”, destacó Luchi García Rubin junto a las espontáneas postales familiares.

Niña con camiseta clara de piñas, inclinada sobre imágenes de ultrasonido en un tapete de goma de colores.
Luna Román García mostrando la ecografía donde se ve al bebé en camino. (Instagram/Luchi García)

Lea más: Lunita, la hija de Luchi García Rubin, ya cumplió un año

Rápidamente, el posteo de los felices papás Luchi García Rubin y Mathías Román se llenó de una catarata de buenos deseos y felicitaciones de parte de varias famosos como la abuela Pelusa Rubin, Menchi Barriocanal, Andrea Quattrocchi, Melissa Quiñónez, Amalia Cutillo, Naty Cabarcos y Giuliana Tewes.

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