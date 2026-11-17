17 de noviembre de 2026 - 09:18
De Katy Perry a Demi Moore, las estrellas de Hollywood en una gala solidaria
Las más fulgurantes estrellas de Hollywood se reunieron en la gala benéfica Baby2Baby en Los Ángeles. Katy Perry y Justin Trudeau, Demi Moore y sus tres hijas brillaron en la cita solidaria.
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La gala Baby2Baby 2026 tuvo lugar en el Pacific Design Center de West Hollywood, California, y hasta ahí llegaron las celebridades para sumarse a la noche solidaria.
La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau pasaron muy elegantes y enamorados por la alfombra roja.
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La icónica Demi Moore llegó muy bien acompañada de sus hijas Scout Willis, Tallulah Willis y Rumer Willis a la velada benéfica.
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La socialité Paris Hilton y la actriz Jessica Alba tampoco faltaron a la cita en Hollywood, donde lucieron sus mejores galas.
Y entre las parejitas hollywoodenses presentes en la gala Baby2Baby se destacaron Barbara Palvin y Dylan Sprouse así como Miranda Kerr y Evan Spiegel.