La gala Baby2Baby 2026 tuvo lugar en el Pacific Design Center de West Hollywood, California, y hasta ahí llegaron las celebridades para sumarse a la noche solidaria.

La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau pasaron muy elegantes y enamorados por la alfombra roja.

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La icónica Demi Moore llegó muy bien acompañada de sus hijas Scout Willis, Tallulah Willis y Rumer Willis a la velada benéfica.

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La socialité Paris Hilton y la actriz Jessica Alba tampoco faltaron a la cita en Hollywood, donde lucieron sus mejores galas.

Y entre las parejitas hollywoodenses presentes en la gala Baby2Baby se destacaron Barbara Palvin y Dylan Sprouse así como Miranda Kerr y Evan Spiegel.