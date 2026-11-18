El príncipe William y Kate Middleton se encuentran en India en el marco de una visita oficial de tres días. Anoche, los príncipes de Gales arribaron radiantes a los Earthshot Prize 2026, en Mumbai. Los premios que reconocen y también impulsan los proyectos e iniciativas ambientales, fueron creados por el hijo del rey Carlos III en el 2020.

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“Un gran agradecimiento a todos los increíbles anfitriones e intérpretes que ayudaron a que la noche de los Premios Earthshot Prize en Mumbai fuera una noche memorable”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

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Kate Middleton lució espléndida enfundada en un traje con bordados artesanales diseñado por Mahima Mahajan. Su look fue complementado con un collar de diamantes y esmeraldas, joya que perteneció a la reina Isabel II.

Y el príncipe William no se quedó atrás. El heredero de la corona británica se decantó por una chaqueta negra con botones, pantalón y calzados negros, que lo dejaban muy elegante.