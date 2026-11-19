El chef británico Gordon Ramsay (60) descubrió ayer miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California.

El famoso cocinero fue homenajeado en la categoría televisión con la estrella número 2.864, ubicada en el Hollywood Boulevard 6201.

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“¡Es un verdadero honor! No puedo creer que, desde que llegué a Los Ángeles en 1994, 32 años después me encuentre aquí, ante mi propia estrella en el Paseo de la Fama”, expresó emocionado Gordon Ramsay en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 20 millones de seguidores.

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Varios famosos como el actor Joel McHale y la conductora británica Lisa Vanderpump estuvieron presentes en la ceremonia en homenaje al chef y conductor de tevé Gordon Ramsay.