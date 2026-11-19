19 de noviembre de 2026 - 13:33
El famoso chef Gordon Ramsay descubrió su estrella en el Paseo de la Fama El famoso chef y conductor de tevé Gordon Ramsay recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “¡Es un verdadero honor!“, destacó el homenajeado. Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
El chef británico
Gordon Ramsay (60) descubrió ayer miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California.
El famoso cocinero fue homenajeado en la categoría televisión con la estrella número 2.864, ubicada en el Hollywood Boulevard 6201.
El chef británico Gordon Ramsay posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU. Ramsay fue galardonado con la estrella número 2864 en la categoría de televisión, convirtiéndose en el primer chef británico en recibir una estrella en este emblemático lugar. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
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“
¡Es un verdadero honor! No puedo creer que, desde que llegué a Los Ángeles en 1994, 32 años después me encuentre aquí, ante mi propia estrella en el Paseo de la Fama”, expresó emocionado Gordon Ramsay en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 20 millones de seguidores. Lea más: Marc Anthony descubrió su estrella en el Paseo de la Fama acompañado de Nadia Ferreira El actor estadounidense Joel McHale y la restauradora y personalidad televisiva inglesa Lisa Vanderpump posan junto al chef británico Gordon Ramsay durante la ceremonia de entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (VALERIE MACON / AFP)
Varios famosos como el actor
Joel McHale y la conductora británica Lisa Vanderpump estuvieron presentes en la ceremonia en homenaje al chef y conductor de tevé Gordon Ramsay.