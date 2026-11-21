La actriz y cantante Jennifer López llegó divina al estreno de “The JLO Show”. La cita fue en los estudios de Paramount en Los Ángeles, California.

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“The JLO Show” es un especial de los conciertos de su residencia en Las Vegas. “La diva del Bronx” arribó a la premier enfundada en un maxivestido que llevaba la firma de Dolce & Gabbana que combinó a la perfección con un mantón de Manila con bordados florales.

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Sobre su espectacular tenida que Jennifer López lució para la velada de premier mundial, se puede leer en la cuenta de Instagram de Dolce & Gabbana: “Para el estreno de ‘The JLo Show’ en Los Ángeles, Jennifer López lució DG Alta Moda. Un vestido de encaje Chantilly se combinó con un exquisito abrigo-chal de satén, realzado con flecos de seda anudados a mano y flores tridimensionales de tejido ‘duchesse’ adornadas con cristales”.

“El excepcional collar ‘Sicilia’ de DG Alta Gioielleria, que presenta un magnífico diamante amarillo, completó el conjunto”, destaca la publicación de Dolce & Gabbana en la red social de la camarita.