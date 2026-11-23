Una nueva cita con la Fórmula 1 tuvo lugar en Las Vegas el fin de semana. Y hasta ahí llegaron varias celebridades fans del deporte motor.

El actor y empresario canadiense Keanu Reeves y la socialité estadounidense Kim Kardashian, novia de Lewis Hamilton, estuvieron presentes en el Gran Premio de Las Vegas.

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Los famosos actores Adam Sandler, Chris Pratt y Colin Farrell tampoco faltaron al encuentro con la Fórmula 1.

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La tenista Venus Williams, la cantante Teyana Taylor y el chef Gordon Ramsay fueron otras celebridades que disfrutaron un fin de semana a pura adrenalina en el GP de Las Vegas.