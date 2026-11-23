23 de noviembre de 2026 - 10:30
De Keanu Reeves a Kim Kardashian, las celebridades en el GP de Las Vegas de F1 El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 reunió a celebridades de diferentes ámbitos el fin de semana. Keanu Reeves, Kim Kardashian, Colin Farrell y Venus Williams fueron algunos de los famosos presentes. Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Una nueva cita con la
Fórmula 1 tuvo lugar en Las Vegas el fin de semana. Y hasta ahí llegaron varias celebridades fans del deporte motor. Kim Kardashian y Susie Wolff, directora general de la F1 Academy, conversandi en el circuito de Las Vegas Strip. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
El actor y empresario canadiense
Keanu Reeves y la socialité estadounidense Kim Kardashian, novia de Lewis Hamilton, estuvieron presentes en el Gran Premio de Las Vegas. Adam Sandler en la parrilla con el equipo Oracle Red Bull Racing antes del Gran Premio de Las Vegas de F1. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Lea más: Jennifer López, divina en la premier de “The JLO Show” La tenista estadounidense Venus Williams llegando al Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas. (Jim WATSON / AFP)
Los famosos actores
Adam Sandler, Chris Pratt y Colin Farrell tampoco faltaron al encuentro con la Fórmula 1. La actriz y cantante estadounidense Teyana Taylor visitó el garaje de Ferrari antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. (Patrick T. Fallon / AFP) Lea más: El famoso chef Gordon Ramsay descubrió su estrella en el Paseo de la Fama Jack Whitehall pilota el Visa Cash App Racing Bulls y Gordon Ramsay pilota el McLaren en la carrera de famosos con Lego, previa al Gran Premio de F1 de Las Vegas en el circuito de Las Vegas Strip. (Alex Bierens de Haan/Getty Images/AFP)
La tenista
Venus Williams, la cantante Teyana Taylor y el chef Gordon Ramsay fueron otras celebridades que disfrutaron un fin de semana a pura adrenalina en el GP de Las Vegas. El actor estadounidense Chris Pratt llegando feliz al Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip. (EFE/EPA/SHAWN THEW)