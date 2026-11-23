Don Luis Enciso completó una nueva vuelta al sol y su hijo Julio Enciso le dedicó un conmovedor texto que acompañó el collage fotográfico que preparó especialmente para saludar a su padre el día de su cumpleaños.

Junto a las postales que tiene como protagonistas a padre e hijo, Julio Enciso escribió: “Feliz cumpleaños mi viejo querido. Hoy es tu día y solo quiero agradecerle a Dios por tenerte en mi vida y por permitirme seguir compartiendo tantos momentos lindos con vos”.

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“Con los años fui entendiendo cada sacrificio y cada esfuerzo que hiciste para que aquel niño pudiera cumplir sus sueños. Ojalá la vida me alcance para devolverte aunque sea un poquito de todo lo que hiciste por mí”, se puede leer en el emotivo mensaje de Julio Enciso dirigido a su papá Luis Enciso.

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“Mi mayor deseo es que Dios me regale muchos años más a tu lado para seguir cumpliendo sueños juntos. Porque antes de que el mundo creyera en mí, vos ya eras mi hincha número uno. Te amo con toda mi alma, papá”, destacó el futbolista Julio Enciso.