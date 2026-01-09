Gente
Julio Enciso recorrió París con sus padres y su esposa

El futbolista paraguayo Julio Enciso posando con el Arco del Triunfo de fondo.
El futbolista compatriota Julio Enciso disfrutó del frío parisino con sus padres y su esposa. ¡Sí! El jugador del Racing de Estrasburgo se mostró feliz de la vida en las postales que compartió con sus seguidores de Instagram. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color

Julio Enciso se mostró abrigadito y muy feliz en compañía de sus seres más queridos recorriendo París. El jugador del Racing de Estrasburgo paseó por la capital de Francia con sus padres, Luis Enciso y Angelina Espínola. Y, por supuesto, con su esposa colombiana Melissa Cardona.

Julio Enciso y sus padres Luis Enciso y Angelina Espínola disfrutando del frío en París. (Instagram/Julio Enciso)
El futbolista caaguaceño de 21 años posó con sus familiares en los lugares más emblemáticos de la Ciudad Luz. Así, vimos a Julio Enciso visitando el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y otros icónicos sitios parisinos con sus papás y su amada esposa.

Melissa Cardona y Julio Enciso posando frente al Museo del Louvre. (Instagram/Julio Enciso)
El frío europeo no fue obstáculo para que Julio Enciso disfrutara de un día inolvidable con don Luis Enciso y doña Angelina Espínola, quienes llegaron desde tierra guaraní para visitarlo y así también escaparse del intenso calor de nuestro país.

¡Feliz de la vida! Julio Enciso en la capital parisina. (Instagram/Julio Enciso)
En todas las imágenes compartidas por Julio Enciso se lo puede ver tanto a él como a sus padres y a su esposa con grandes sonrisas que revelan la felicidad de pasar juntitos estos primeros días del 2026.

