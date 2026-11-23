Miley Cyrus y Maxx Morando unieron sus vidas en matrimonio tras cinco años de noviazgo. La parejita se comprometió hace un año y el fin de semana ya dio el “sí, quiero”.

“M + M. 11.21.26″, escribió Miley Cyrus en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus más de 204 millones de seguidores las fotografías del día de su boda captadas por José Villa.

Lea más: Miley Cyrus mostró su anillo de compromiso en la premier mundial de Avatar

Palm Springs, una ciudad al sur de California, fue la elegida por Miley Cyrys y Maxx Morando para jurarse amor eterno. El escenario de la unión matrimonial fue la histórica mansión que perteneció a Frank Sinatra.

Lea más: Miley Cyrus ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La bella novia Miley Cyrus lució un vestido blanco manga larga de seda con espalda abierta y cola. El look nupcial llevaba la firma de la emblemática casa de moda Saint Laurent. El novio Maxx Morando también llevó un traje de la misma maison francesa.

El día de su casamiento, Miley Cyrus estuvo rodeada del amor de su familia. No faltaron su mamá Tish Cyrus y su marido Dominic Purcell, así como su papá Billy Ray Cyrus y su novia Elizabeth Hurley.