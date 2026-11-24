El jovencito Enzo Rafael (18), hijo mayor del exftubolista Nelson “Pipino” Cuevas y la exmodelo Alicia Ramírez, terminó la secundaria. Sus orgullosos padres y sus hermanos Amapola (14) y Leonel (12) lo acompañaron muy elegantes en su fiesta de colación.

“¡Mi querido Enzo, qué emoción tan grande verte culminar esta hermosa etapa de tu vida! Se me llena el corazón de recuerdos al pensar en aquel pequeño que comenzaba el colegio y verte hoy convertido en un joven con tantos sueños por cumplir", escribió mamá Ali Ramírez en su cuenta de Instagram.

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“¡Qué orgullo siento de vos, hijo mío! Qué privilegio acompañarte, verte crecer y ser parte de cada uno de tus logros. Agradezco infinitamente a Dios y a la vida por regalarnos este momento tan maravilloso y por permitirnos celebrarlo junto a nuestros familiares y amigos, rodeados de tanto cariño", destacó la esposa de Nelson Cuevas.

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Y, en otro párrafo del emotivo mensaje que Alicia Ramírez dedicó a su primer hijo, se puede leer: “Enzo, deseo que seas inmensamente feliz, que nunca dejes de soñar y que Dios acompañe siempre cada uno de tus pasos. ¡Te amo y estoy inmensamente orgullosa de vos!¡Gracias por tanto y vamos por más, siempre con la bendición de Dios!“.