En la edición número 44 del Festival de Cine de Turín fue homenajeado el emblemático actor John Travolta. El artista estadounidense recibió el premio “Stella della Mole”, un reconocimiento a su larga y prolífica trayectoria cinematográfica.

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La ceremonia se desarrolló durante la inauguración del Festival de Cine de Turín, en Italia, ayer 24 de noviembre y John Travolta llegó muy bien acompañado de su hija Ella Bleu (26), quien ya sigue los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

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El Festival de Cine de Turín comenzó ayer 24 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre. Durante la cita con el séptimo arte John Travolta presentará Propeller: One-Way Night Coach, filme donde debuta como director.