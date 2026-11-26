En nuestra charla Silvia compartió algo profundamente personal: la histerectomía a la que se sometió, una cirugía en la que le extirparon el útero y que significó que no podría ser madre. En su momento, también decidió compartirlo con sus seguidores. Lo hizo, desde un lugar de apertura, quizás con la intención de poner en palabras una experiencia dolorosa.

Pero esa decisión de mostrarse vulnerable terminó teniendo una consecuencia que no imaginó: le dio a algunas personas un arma para atacarla.

Desde entonces, según relató, cada vez que hace algo que despierta críticas, hay quienes recurren a ese episodio para recordarle que no puede tener hijos. Como si una condición íntima, una herida personal, fuera un argumento válido para humillar a alguien.

Y ahí es donde me detengo. ¿En qué momento perdimos la capacidad de distinguir entre una crítica y la crueldad? ¿Cuándo empezamos a considerar que conocer el dolor de una persona nos da derecho a utilizarlo para hacerle daño?

Hay que tener mucha valentía para exponerse de esa manera ante el público. Para contar algo que duele, para compartir una parte de la propia historia que no necesariamente se tiene resuelta. Y resulta paradójico que, en una sociedad que permanentemente nos invita a hablar de nuestras emociones, a mostrarnos auténticos y a dejar de lado las apariencias, esa misma vulnerabilidad pueda convertirse en una debilidad que otros aprovechan.

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Pero la vulnerabilidad no fue el único tema que me dejó pensando. También hablamos de lo que significa ser mujer y dedicarse al humor en esta época.

La vara parece ser distinta: las mujeres están mucho más expuestas al escrutinio y a la condena pública. Pareciera que hay menos margen para equivocarnos, para incomodar, para decir algo que no necesariamente le va a gustar a todo el mundo. Y no hablo solamente de las críticas de los hombres. Muchas veces somos las propias mujeres las que participamos de ese tribunal permanente.

Si a eso le sumamos una época en la que parece que cada vez hay más temas sobre los que se puede hablar, pero cada vez menos maneras aceptables de hacerlo, el desafío se vuelve enorme.

Ser humorista ya implica caminar sobre una línea delicada: el humor necesita libertad, observación, exageración, provocación y, muchas veces, incomodidad. No todo chiste es una declaración de principios. No toda ironía es una postura ideológica. Y no todo lo que nos hace reír tiene que venir acompañado de una explicación.

Pero, al parecer, hoy la exigencia va todavía más allá. Silvia contó que muchas personas ya no esperan solamente reírse cuando van a ver un espectáculo de comedia. También esperan salir con un mensaje, una enseñanza, una reflexión social. Como si el humorista tuviera la obligación de entretener, pero también de educar, sensibilizar y dejar una suerte de moraleja.

Y me pregunto: ¿en qué momento le pusimos tantas obligaciones a la risa?

¿No podemos simplemente ir a ver un show, reírnos durante una hora y volver a casa más livianos?¿Por qué cada expresión artística tiene que justificar su existencia con un aporte social?

Por supuesto que el humor puede hacernos pensar. Puede cuestionar el poder, desnudar hipocresías, poner en evidencia contradicciones y abrir conversaciones necesarias. Pero también puede ser simplemente humor.

Me fui de nuestra conversación pensando en lo difícil que se está volviendo hacer reír en una sociedad que parece estar siempre preparada para ofenderse, señalar y condenar. Y, sobre todo, en lo injusto que resulta que alguien que se animó a compartir una de sus experiencias más dolorosas tenga que convivir con la posibilidad de que otros la utilicen para herirla.

Quizás deberíamos recuperar algo tan básico como la empatía. Entender que detrás de cada personaje público hay una persona. Que mostrarse vulnerable no es una invitación a atacar. Y que la libertad de expresión también implica aceptar que no todo nos va a gustar.

Porque si además de tener que hacer reír, un humorista tiene que dejar una enseñanza, evitar cualquier incomodidad y sobrevivir a la crueldad de las redes, la tarea se vuelve casi titánica.

La conversación completa con Silvia Flores, en Doble B, está disponible en nuestro canal de YouTube.