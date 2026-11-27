CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alison Pill, 41; Jaleel White, 50; Fisher Stevens, 63; Kathryn Bigelow, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las decisiones precipitadas causarán errores costosos. Tómese su tiempo, infórmese y compare opciones. Cíñase a un presupuesto. Puede hacer mucho para reevaluar su estilo de vida, lugar de residencia y costo de vida si elimina gastos innecesarios y se concentra en saldar sus deudas. Ofrezca sugerencias, no ayuda práctica; el tiempo y el dinero son recursos valiosos que deberá gestionar estratégicamente si este año quiere progresar. Sus números son: 5, 17, 20, 29, 36, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, original y enigmático. Es espontáneo y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): actúe con prudencia ante los conflictos domésticos. Para mejorar la convivencia es necesario cultivar las relaciones en lugar de criticarlas. Hable con suavidad y desde el corazón, y formule peticiones razonables. El voluntariado le permitirá conocer personas interesantes y descubrir nuevas posibilidades, además de comprobar el valor del tiempo y los aportes que brinda. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al abordar asuntos emocionales confíe en sus instintos. Si busca lo bueno en los demás descubrirá algo interesante sobre usted. Resuelva las diferencias mediante acuerdos, y aléjese de quienes buscan el conflicto. Manténgase cerca de su hogar y de quienes le brindan apoyo y amor incondicional, y compártales sus intenciones. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio en su entorno despertará su imaginación y le dará impulso para terminar lo que haya quedado pendiente. Coordine encuentros con personas que estimulen su pensamiento y fomenten la ampliación de sus conocimientos, habilidades y contactos. Comparta sus sueños, sin perder de vista la realidad; así encontrará un camino viable. El crecimiento personal y el amor están escritos en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dele un giro a las cosas. Un encuentro podría aportar beneficios económicos. Los eventos sociales resultarán mejor de lo esperado. Ciertas conversaciones le darán impulso para perseguir sueños que aún tiene pendientes. Elabore un plan y un cronograma que le den libertad para mostrar sus talentos y rodearse de personas afines que le ayuden a coordinar su búsqueda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): prestar mucha atención a algo le permitirá obtener perspectivas sumamente interesantes. Escuche y piense cómo puede aprovechar esa información a su favor. Se vislumbra una colaboración prometedora, así como la posibilidad de emprender un nuevo rumbo. Evalúe los pros y los contras, y empiece poco a poco. Trabajar en sus metas desde casa le ayudará a optimizar su tiempo y ahorrar dinero. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe sus horizontes, no su presupuesto. No se deje convencer de adquirir algo que no necesita. Ocúpese personalmente de los asuntos que le preocupan, ya sean de salud, financieros o legales. Analice el entorno. Si resuelve los temas urgentes, podrá respirar con tranquilidad y disfrutar del fin de semana. No olvide consentirse. Se lo merece. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de lado sus emociones y organice su día para cumplir con sus obligaciones. Una energía intensa y bien canalizada ayudará a demostrar que tiene algo brillante que ofrecer. La oportunidad de compartir algo especial con un ser querido le permitirá realizar cambios en su estilo de vida o dedicar el fin de semana a atender sus necesidades personales. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta sus pensamientos y sentimientos, pero no se apresure a hacer promesas. La paciencia es una virtud y le ayudará a evitar contratiempos y arrepentimientos. Mantenga su dinero en un lugar seguro y no corra riesgos en el ámbito laboral. Alguien que compite con usted está al acecho, esperando a que cometa un error. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la disciplina será la clave al hacer promesas y gestionar sus finanzas. No actúe por impulso: podría arrepentirse. Tómelo con calma, establezca un presupuesto y priorice su hogar, su familia y un estilo de vida sostenible. Canalice su energía en hacer cosas por su cuenta y sea transparente con sus seres queridos sobre lo que es posible. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje claras sus intenciones; de lo contrario, alguien interpretará sus sentimientos o deseos de una manera que no espera. Evite que alguien tergiverse sus palabras o tenga motivos para perjudicar su imagen. No comparta información personal, secretos ni opiniones políticas. Siga las normas y manténgase lejos de grandes multitudes o actividades arriesgadas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mejore su entorno, organice un evento o inicie un proyecto que pueda aumentar sus ingresos. Invierta más tiempo y dinero en usted y en sus habilidades, y busque grupos que le ayuden a promover sus intereses. Salir y conocer gente nueva conducirá a algo especial. Una colaboración parece prometedora. Un cambio de imagen atraerá atención. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea prudente en la gestión de proyectos conjuntos, inversiones y diferencias emocionales con personas que puedan influir en su estilo de vida, sus ingresos o su futuro. Preste más atención a sus necesidades y a quién le confía información. Protéjase frente a riesgos o compromisos que limiten su libertad, ya sea a nivel emocional, físico o financiero. Priorícese. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.