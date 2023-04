Gavilla armada robó ganado de una estancia en la zona del Pilcomayo

El hecho ocurrió ayer por la siesta, pero se dio aviso a las autoridades recién de noche, ya que los empleados de la estancia afectada fueron amenazados para no moverse del lugar, según el reporte policial.

“Tres hombres con el rostro cubierto ingresaron en la estancia San Andrés en la zona de Mistolar y maniataron a los funcionarios que estaban en el lugar para encerrarlos, menos a una mujer que estaba con un bebé. Tras eso procedieron a arrear desmamantes y, por lo que escucharon los peones, los animales fueron llevados en un camión transganado”, refirió uno de los agentes policiales.

Lea más: Abigeatos preocupa a pobladores del Pilcomayo

Los empleados de la estancia no pudieron identificar el calibre de las armas y mencionaron que los obligaron a sentarse en el suelo mientras procedían al asalto. Después, los propios asaltantes montaron los caballos que usaron para juntar una carga de desmamantes que ingresaron a un corral para luego llevarlos en un camión transganado. Se desconoce la cantidad exacta de animales robados, aunque se estima en más de 50.

El capataz de la estancia, identificado como Arnaldo Vera Páez, refirió que los malvivientes se retiraron del establecimiento aproximadamente a las 18:00, dejando un mensaje a la mujer para que espere entre dos a cuatro horas para desatar a su marido y a sus compañeros. La comisaría más cercana a la zona es la Comisaría 4ª Pozo Hondo, ubicada a 120 kilómetros.

Lea más: Crece contrabando de ganado hacia Paraguay, denuncian en Argentina

La policía se encuentra en la zona investigando el hecho. Según el reporte, las lluvias caídas en las últimas horas en la zona dificultan la labor porque borraron las huellas, aunque cuentan con datos que no pueden revelar para no dañar la pesquisa por lo que no descartan contar con avances en los próximos días.