Economía
21 de mayo de 2026 a la - 17:12

La bajante del río Paraná y la proliferación de algas impactan gravemente en el sector pesquero

Funcionarios del MADES verifican que pescado capturado tenga la medida establecida por ley de pesca.
Funcionarios del Mades, sede Ayolas, realizan controles aleatorios en diferentes puntos de la ciudad.

AYOLAS. El ingeniero Mario Martínez, responsable de la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sede Ayolas, señaló que la bajante del río Paraná y la proliferación de algas acuáticas redujeron notablemente la población ictícola. Esta situación impacta en el sector pesquero —que ni siquiera está pudiendo pagar por la licencia— y, en gran medida, en la economía del distrito. El pago de la licencia de pesca se ve afectado.

Por Miguel Ángel Rodríguez

“La crisis en el sector pesquero influye negativamente en el pago de las tasas correspondientes a las licencias de pesca”, que son otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), explicó el responsable de la oficina de pesca de la institución, sede Ayolas, Mario Martínez. Según el funcionario, debido a la bajante y a la masiva presencia de algas en el río Paraná desde hace meses, la pesca comercial es prácticamente nula.

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Pocos pescadores o presidentes de asociaciones pasaron por la oficina del Mades para actualizar sus pagos. En años anteriores, para esta fecha, entre el 85 % y el 90 % de los 1.312 pescadores registrados ya estaban al día; actualmente, el porcentaje no supera el 45 %.

El plazo para la regularización vence a finales de mayo, y el costo actual es de aproximadamente G. 225.000. Martínez advirtió que, de incrementarse el salario mínimo, también aumentaría el monto del arancel de las licencias.

Ayolas
Presencia de algas acuáticas afecta al sector pesquero comercial de Ayolas.

El funcionario recordó que para acceder al subsidio anual por veda es indispensable que los trabajadores estén al día con sus documentos.

“Es por ello que pedimos que se acerquen a la oficina para regularizar su situación y evitar aglomeraciones de último momento. Nosotros también tenemos un plazo determinado para cargar los padrones y enviarlos al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que solicita las documentaciones para agosto”, concluyó.

Especies capturadas

Las especies que algunos pescadores logran capturar incluyen armado, bagre, boga y, en menor medida, dorado y surubí. Actualmente, el karai mbata es la especie que está salvando la situación. Además, la escasez de pescado provocó que los precios aumenten de forma considerable; el bagre, que antes se vendía a G. 22.000, ahora supera los G. 45.000.

En el sector de los pescadores aseguraron que lo poco que logran capturar sirve para el sustento familiar y ya no sobra para nada más.

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