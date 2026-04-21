En Ayolas siguen esperando el recapado de la Ruta PY20 tras promesas incumplidas del MOPC

Víctor Riveros, comerciante de la zona, señaló que hace más de tres meses que el MOPC anunció la reactivación de los trabajos de recapado y señalización de unos 52 kilómetros, sin embargo, las tareas no están en marcha. Indicó que los trabajos se encuentran paralizados desde el 2023 y que se había prometido su reinicio a partir del 2 de febrero último. Sin embargo, hasta la fecha no se observan avances en la ejecución de las obras.

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El tramo vial presenta un avanzado deterioro de la capa asfáltica y una marcada falta de señalización. En los últimos años, esta situación ha generado numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales, agregó.

Además, dijo que el tramo que une la ciudad de Ayolas con la Ruta PY 1, fue construida hace más de 40 años durante la edificación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) y constituye una vía fundamental para la conectividad y el desarrollo local. Diariamente circula un gran número de personas por motivos laborales, de salud y educación. También es utilizada con fines turísticos, lo que incrementa su importancia estratégica para la región. Pese a ello, no recibe el mantenimiento adecuado requerido por su nivel de uso.

En otro momento, Rivero manifestó que no es la primera vez que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones incumple compromisos asumidos con Ayolas. Recordó que en noviembre de 2023 la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció que se iniciaría la construcción de la defensa costera. Dicha obra busca resguardar a pobladores situados en zonas ribereñas ante los desbordes del río Paraná. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado avance en ese proyecto.

Las obras de recapado y señalización de 52 kilómetros de la Ruta PY20 se pusieron en marcha en junio de 2023. La ejecución estaba a cargo del MOPC, mientras que la financiación correspondía a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Antes de alcanzar el 30% de ejecución, las tareas quedaron paralizadas a raíz de la crisis financiera que atraviesa la binacional. Desde entonces, no se ha logrado reactivar el proyecto. La ciudadanía continúa aguardando una solución definitiva a esta situación.

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