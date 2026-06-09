Profesor aclara situación de alumno y lanza colecta para ayudar a estudiantes vulnerables en Ayolas

El profesor Asdrúbal Vera niño había asistido a clases con calzado, pero que durante el recreo se lo quitó. Al consultarle el motivo, el menor respondió que los zapatos le apretaban demasiado. Al revisar el calzado, el docente constató que prácticamente ya no contaba con plantilla.

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A raíz de esta situación, Vera señaló que buscará la forma de conseguirle calzado y ropa al estudiante, una acción solidaria que asegura realizar habitualmente con el apoyo de amistades y mediante pedidos a través de redes sociales.

Indicó, además, que, pese a contar con una adecuada infraestructura, la institución recibe a aproximadamente 90 niños cuyos padres atraviesan una difícil situación económica. Incluso, algunos alumnos asisten a clases sin haber podido alimentarse adecuadamente en sus hogares.

“Creemos que se pueden conseguir tres o cuatro pares de zapatos, además de abrigos. Si se logra reunir una mayor cantidad, se podrá ayudar a más niños que también tienen necesidades. Pero es importante aclarar que el niño no vino descalzo, sino que se quitó el calzado porque le apretaba”, explicó el docente.

Las personas que deseen ayudar con la campaña pueden comunicarse con el profesor Asdrúbal Vera al (0981) 380773

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