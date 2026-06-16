Ayolas: Hospital Integrado enfrenta falta de medicamentos para enfermedades respiratorias

Los pacientes del Hospital Integrado de Ayolas se retiran con las recetas médicas en mano y los que pueden compran los fármacos en los establecimientos privados adyacentes, según denuncias. Mencionaron que faltan ibuprofeno y salbutamol, los más indicados por los médicos.

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Cuando se concretó la integración entre los servicios del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) y los del Centro de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el propósito era mejorar la atención a la población ayolense. Sin embargo, desde la fusión, realizada en 2016, hasta la actualidad, la prestación no ha registrado mejoras significativas, expresó un paciente.

Agregó que, si bien se logró contar con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), el área sigue careciendo de especialistas, como cardiólogos. Además, tampoco cuenta con profesionales capacitados para el manejo de equipos de diálisis, un aspecto considerado fundamental para la atención de pacientes internados en la UTI y que se encuentran en delicado estado de salud, expresó el paciente, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Expresó que la integración de los servicios de ambas instituciones unificó las carencias existentes y que son los pacientes, asegurados o no, quienes deben soportar diariamente las deficiencias del Hospital Integrado.

Intentamos hablar sobre las quejas con la directora del IPS, doctora Elizabeth Achucharo, pero ante nuestra consulta vía telefónica manifestó que se encontraba en una reunión.

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El director del Ministerio de Salud, doctor Abel Fletes, acusó recibo de nuestro mensaje, pero no contestó nuestras preguntas.

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