Ayolas: la ruta PY20 presenta un estado crítico y urge una intervención del MOPC

El dirigente social y abogado Vidal Cáceres indicó que el tramo de 52 kilómetros de la ruta PY20, que conecta con la ruta PY1, representa un alto riesgo para los usuarios debido a la presencia de innumerables baches. Urge que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realice el recapado y la señalización de la vía, dijo.

La ruta fue construida hace más de 40 años durante la ejecución del proyecto de la represa Yacyretá y, desde entonces, no se ha llevado a cabo un mantenimiento integral, pese a su importancia estratégica.

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En junio de 2023, al término del gobierno de Mario Abdo Benítez, se iniciaron trabajos de recapado encarados por el MOPC con financiamiento de Yacyretá. Sin embargo, tras la intervención de aproximadamente cinco kilómetros de la ruta, las tareas quedaron paralizadas tras la asunción de Santiago Peña a la Presidencia de la República.

Los reiterados reclamos de los ayolenses a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, para la reanudación de las obras de recapado y señalización no obtuvieron respuesta.

Cáceres manifestó que la ruta PY20 es de vital importancia para la conectividad de Ayolas con otras ciudades, así como para el desarrollo del turismo, el comercio, la atención sanitaria y el ámbito educativo.

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Añadió que centenares de personas utilizan diariamente esta vía para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio y otros destinos, y que el deterioro de la capa asfáltica ya provocó numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales.

“Esto es una preocupación de toda la ciudadanía, sobre todo de quienes viajamos constantemente por diferentes motivos laborales, de salud o por algún otro motivo”, expresó.

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