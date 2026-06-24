Misiones: lluvias previas redujeron los daños agrícolas por heladas, dicen

El departamento de Misiones registró heladas, principalmente en zonas bajas, informó el jefe técnico de la agencia de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de la oficina regional Misiones, ingeniero Carlos Melgarejo. Explicó que, tras consultas realizadas a productores de los distritos de Santa Rosa e Ignacio, las primeras evaluaciones indican que el nivel de afectación es leve.

Señaló que esta situación estaría relacionada con las precipitaciones previas a las heladas, ya que el contenido de agua en el suelo actuó como una batería térmica, absorbiendo y almacenando energía solar durante el día para luego liberarla lentamente durante la noche fría y despejada.

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El profesional indicó que este efecto ayudó a reducir el impacto de las bajas temperaturas, especialmente en cultivos hortícolas de hoja, como la lechuga, y en hortalizas de fruto, como tomate y frutilla.

“No obstante, es importante mencionar que una evaluación definitiva de un posible daño en la producción se observa después de 2 a 3 días del evento para ver qué parte de la planta sufrió daño”, expresó.

Daños y beneficios

El técnico señaló además que las bajas temperaturas y las heladas presentan tanto ventajas como desventajas para la agricultura. Entre los aspectos positivos, destacó que constituyen un método natural y económico de control de plagas, ya que reducen sus poblaciones al interrumpir sus ciclos biológicos.

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Asimismo, ayudan a disminuir la presencia de esporas de hongos como el mildiu y los oídios, que suelen sobrevivir durante el invierno sobre los rastrojos. Sin embargo, aclaró que algunas plagas poseen resistencia natural, por lo que el frío y las heladas no garantizan su erradicación total.

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En contrapartida, explicó que las heladas afectan principalmente a cultivos de época, entre ellos las hortalizas de hoja (lechuga, acelga) y las hortalizas de fruto como tomate, locote y frutilla. El nivel de daño depende de la intensidad y duración del evento, así como de la etapa fenológica en la que se encuentren las plantas (germinación, crecimiento, floración o fructificación).

Recomendaciones

Melgarejo manifestó que los cultivos extensivos de la agricultura familiar, como maíz y mandioca, aún tienen escasa presencia en campo, por lo que recomendó realizar la siembra cuando las condiciones de temperatura y humedad sean favorables para una adecuada germinación.

“También es importante extremar cuidados en el manejo de la rama para semilla de mandioca, atendiendo a que en la zona la disponibilidad de ramas para semilla no es mucha debido a factores climáticos registrados a lo largo de esta campaña agrícola 2025/2026”, indicó.

Impacto negativo en pasturas

En relación con las pasturas, especialmente brachiarias y otros forrajes de corte como caña de azúcar y camerún, señaló que no se observan signos visibles de afectación. No obstante, productores advierten que la calidad nutricional de estos recursos forrajeros podría disminuir.

Añadió que las bajas temperaturas generan un retraso en el crecimiento de los cultivos durante sus diferentes etapas fenológicas.

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Por último, el ingeniero Melgarejo recomendó implementar un adecuado manejo posthelada, especialmente en los cultivos hortícolas, mediante la aplicación de fungicidas o bioestimulantes como aminoácidos, con el objetivo de favorecer la recuperación de las plantas y reducir el estrés ocasionado por las bajas temperaturas. En cuanto a las pasturas, sugirió realizar fertilizaciones una vez que cesen las heladas y comiencen a aparecer nuevos brotes.

“Nuestra recomendación es estar atentos a los boletines meteorológicos y las alertas tempranas emitidas por las instituciones pertinentes y seguir las recomendaciones técnicas dadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su unidad de gestión y riesgo”, concluyó.