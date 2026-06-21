Ayolas necesita nuevos atractivos para sostener el turismo durante la temporada invernal, afirman

La economía de Ayolas depende en gran medida de la actividad turística; sin embargo, con la llegada del invierno el movimiento disminuye considerablemente, expresó Isidro Vera, trabajador y dirigente del rubro de la “industria sin chimenea”. Explicó que el frío afecta a uno de los principales atractivos de la zona: la pesca deportiva, debido a la menor presencia de peces durante los meses de junio, julio y agosto.

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Según indicó Vera, los pescadores deportivos conocen esta situación y suelen optar por otros destinos. Agregó que el segundo gran atractivo del distrito, el turismo de playa, solamente puede desarrollarse durante la temporada de verano.

El movimiento turístico es casi nulo durante el invierno debido a que, además de los circuitos turísticos ofrecidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), no existen otras opciones suficientes para atraer visitantes, añadió.

Afirmó que la escasa llegada de turistas repercute directamente en la circulación de dinero dentro de la comunidad ayolense, donde las oportunidades laborales son limitadas.

El impacto negativo de las algas

En ese contexto, recordó que la pesca comercial también atraviesa una profunda crisis a causa de la proliferación de algas acuáticas en el río Paraná, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

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Una alternativa

Como alternativa para fortalecer el turismo durante todo el año, Vera planteó la diversificación de la oferta gastronómica y la realización de eventos culturales.

“Si no se aplica una política para la diversificación del rubro turístico y no se busca una alternativa que no sea la pesca o dependa del río, será muy difícil mejorar el ingreso turístico para toda la gente que depende de este rubro como medio de sustento familiar”, expresó.

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