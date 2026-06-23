Ayolas: ante el pronóstico de frío intenso, recomiendan proteger los cultivos

Ante el anuncio del ingreso de una masa de aire frío sobre Paraguay, que provocará un descenso adicional de las temperaturas mañana, miércoles, el concejal municipal de Ayolas y productor de hortalizas, Luis Vera (ANRH-HC), indicó que existen acciones que pueden aplicarse para reducir el impacto de las heladas, especialmente en cultivos sensibles como el tomate. Las mínimas pronosticadas estarían entre 1 y 2 °C.

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Entre las medidas preventivas mencionó el riego antes de la salida del sol, una práctica que permite eliminar las heladas depositadas sobre las plantas y disminuir el riesgo de daños en la producción.

Otra alternativa utilizada por numerosos productores consiste en la quema de leña para generar humo durante la madrugada en el interior de las huertas o plantaciones de banana. Según explicó, esta práctica ayuda a evitar que la helada afecte con intensidad a los cultivos.

Asimismo, quienes disponen de mayores recursos pueden optar por la instalación de medias sombras como mecanismo de protección.

Vera advirtió que, si bien las heladas intensas suelen extenderse entre dos y tres días, pueden ocasionar pérdidas significativas cuando no se implementan medidas preventivas adecuadas.

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Semillas para mandioca

En otro momento, Vera manifestó que este es el periodo adecuado para recolectar las ramas de mandioca que serán utilizadas como semillas en la próxima siembra. Recomendó resguardarlas bajo árboles y, posteriormente, cubrirlas con hojas u otros materiales para evitar que sufran daños por las bajas temperaturas.

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