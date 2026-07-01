EBY y estudiantes impulsan acciones para fortalecer el ecoturismo y la conservación ambiental en Ayolas

La responsable del área de Turismo y Cultura de Yacyretá, Catalina Román, señaló que el ecoturismo en Paraguay constituye una herramienta estratégica que permite equilibrar la conservación de ecosistemas con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Agregó que, al potenciar la riqueza natural de determinadas regiones, esta actividad contribuye a diversificar la economía nacional de manera sostenible.

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Román explicó que el ecoturismo favorece la preservación de la biodiversidad, impulsa el desarrollo económico de las comunidades y genera un impacto positivo en los ámbitos social y cultural. En ese contexto, estudiantes de la especialidad técnica de Servicios Turísticos y Ciencias Ambientales participaron de una charla sobre el manejo de las Reservas Naturales bajo dominio de la EBY, la gestión de los recursos forestales y el desarrollo del ecoturismo.

Difundir los recursos naturales

Asimismo, indicó que la finalidad es fomentar y difundir los recursos naturales existentes en las áreas administradas por la EBY para convertirlos en atractivos turísticos. También se busca que los alumnos adquieran conocimientos que les permitan convertirse en agentes multiplicadores de la información y de los atractivos naturales de la región.

El proyecto será implementado de manera gradual en diferentes puntos del departamento de Misiones que cuenten con recursos naturales con potencial para el desarrollo del turismo ecológico.

Beneficios para la comunidad

En otro momento, Catalina Román manifestó que el turismo puede generar importantes beneficios para las comunidades locales. En el ámbito económico, destacó la creación de empleos directos (guías, personal de alojamiento y restauración) e indirectos (artesanía, transporte y servicios locales).

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En el plano social, indicó que la actividad contribuye a fortalecer la cohesión comunitaria, la identidad cultural y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales. En el sector educativo, añadió que promueve la capacitación en gestión turística, conservación y atención al visitante, fortaleciendo habilidades sostenibles a largo plazo.