Dirigente social sostiene que el informe de Santiago Peña está lejos de la realidad nacional

Según el dirigente, el informe describe un país con una situación favorable, pero sostuvo que la realidad es muy distinta para la población. Indicó que quienes viven del trabajo diario enfrentan un escenario cada vez más complejo debido al encarecimiento de los productos de la canasta familiar y a que los salarios resultan insuficientes para cubrir los gastos hasta fin de mes.

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En materia de salud pública, Cáceres manifestó que el sistema atraviesa una profunda crisis por la falta de medicamentos, insumos, médicos y especialistas en los hospitales. Asimismo, cuestionó la situación de la seguridad ciudadana y señaló que la población permanece expuesta a la criminalidad, citando como ejemplos los continuos asaltos a entidades bancarias y a transportistas.

Endeudamiento y presión tributaria

En otro momento, el dirigente se refirió a las finanzas públicas y sostuvo que el endeudamiento del Estado se incrementó considerablemente durante los últimos años. En ese sentido, indicó que la deuda pública representa aproximadamente el 36% del Producto Interno Bruto (PIB), situación, que a su criterio, terminará generando una mayor carga impositiva para la ciudadanía.

“Él también (Santiago Peña) habla del crecimiento en los últimos tiempos de la ocupación de la gente. Eso es mentira. Acá solamente lo que ha generado ocupación laboral, y que no es segura, es la alimentación escolar que se desarrolla a través de los recursos financieros provenientes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y se distribuye a las gobernaciones del país”, expresó.

Falta de infraestructura educativa

Cáceres agregó, que además del empleo, persisten otras necesidades básicas sin respuesta, entre ellas la falta de infraestructura en las instituciones educativas. Señaló que en numerosos puntos del país los estudiantes asisten a clases pese a las bajas temperaturas en establecimientos que carecen de aulas adecuadas.

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