Mujeres tienen menos oportunidades que los hombres, denuncia el papa Francisco

“¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones de desprecio hacia las mujeres. Cuántas veces se ha escuchado, ‘pero no hacer nada, es un asunto de mujeres’”, dijo el papa saliéndose de su discurso escrito.

“Los hombres y las mujeres tienen, sin embargo, la misma dignidad, pero hay en la historia, y aún hoy, una esclavitud de la mujer. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”, concluyó Francisco en su comentario sobre la igualdad ante Dios de todos los bautizados en la Iglesia católica, difundió AFP.

“Debemos leer lo que dice Pablo: somos iguales en Cristo Jesús”, agregó; según el reporte de la agencia EFE.

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad tenían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

“Son los nuevos esclavos, son los que están en la periferia, que son explotados por todos. Negamos a estas personas la dignidad humana”, añadió.

También destacó que “todos los hombres y mujeres son hijos de Dios, todos, sea cual sea la religión que tengamos”.