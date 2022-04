Bukele advierte a las pandillas: “vamos a ver cuánto tiempo duran”

Con los 6.000 detenidos, más los 16.000 pandilleros que ya estaban encarcelados antes de la escalada homicida, el país tiene a “22.000″ miembros de esos grupos delictivos en los presidios, dijo el mandatario al juramentar a 1.450 nuevos miembros del ejército en la Escuela Militar, en el oeste de San Salvador.

A los 22.000 pandilleros “los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados (y) con dos tiempos de comida”, sostuvo Bukele, que censuró las críticas que le hacen organismos humanitarios a nivel local e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Si cometen un acto de venganza “no va haber (ni) un tiempo de comida en las cárceles (...) les juro por Dios que no comerán un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran, y no me importa lo que digan organismos internacionales”, enfatizó.

Tras insistir a las pandillas que “solo hay dos caminos: la cárcel o la muerte” , Bukele les recomendó no resistirse al arresto porque en la cárcel “van a vivir y van a tener comida (en) dos tiempos y sin pollo” .