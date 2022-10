Búsqueda del turista que cayó en las Cataratas del Iguazú: hallaron un cuerpo del lado de Brasil

Tras un arduo operativo de búsqueda, hallaron del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú un cuerpo sin vida que podría ser del hombre que cayó al agua este lunes en el Salto Bosetti.

El desaparecido se trata de un hombre de unos 60 años, que sería un turista canadiense y que se había registrado en un hotel de Puerto Iguazú, confirmaron fuentes que trabajan en la causa a Clarín. Era buscado intensamente desde este hacía más de 24 horas.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde por empleados de la empresa Macuco, que realiza los paseos náuticos en Cataratas del lado brasileño. Estos dieron aviso a la Policía Militar, que se encargó de recuperar el cuerpo de las aguas del río Iguazú.

Para los investigadores no está claro si se trató de un suicidio o si el hombre cayó cuando trepó a la baranda del balcón para tomarse una fotografía. Lo que sí está claro es que no integraba el grupo que hacía el recorrido con el guía que realizó la denuncia ante el jefe de los guardaparques, Héctor Ball.

En el lugar trabajan los Bomberos de Brasil y el Instituto Médico Legal. Por el sitio donde encontraron el cuerpo, será la Justicia brasileña la que lleve a cabo la investigación.

El hecho fue presenciado por varios turistas, que fueron los que alertaron al guía. Pese a la gravedad del hecho, los visitantes pudieron continuar con el recorrido.

Las hipótesis que se investigan

Los dichos de esos turistas resultan clave para determinar si se trató de un suicidio o de un hecho accidental mientras intentaba tomar una foto, como según la Policía contaron algunos turistas a guías privados que estaban en el lugar.

No se halló nota de despedida ni alguna identificación, elementos que suelen dejar las personas que deciden quitarse la vida en las Cataratas. Otro detalle no menor es que el hombre no se arrojó al vacío sino que cayó al lecho del río en la parte superior del salto y fue arrastrado por la fuerte corriente, ya que el río Iguazú tenía en ese momento más de 5.000 metros cúbicos por segundo, casi cuatro veces más del promedio.

Con los pocos datos obtenidos, la Policía también analiza las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del acceso a Cataratas, con la idea de saber qué fue lo que de verdad ocurrió. En las últimas horas se viralizó una supuesta foto del hombre en el agua, pero fuentes de la investigación señalaron a Clarín que ni los propios empleados del hotel pudieron confirmar que se trate de esa persona.

Fuente: Clarín.