Fernando Báez Sosa: las claves del juicio contra los ocho rugbiers

Fernando Báez Sosa, fue asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers que lo golpeó brutalmente a la salida de un boliche en Villa Gesell, Argentina. La víctima es hijo de Silvino y Graciela, paraguayos residentes en Argentina.

Durante las 13 audiencias en el marco del juicio que afrontan ocho rugbiers, la Fiscalía presentó una serie de evidencias de gran relevancia, donde se comprueba la participación de los jóvenes detenidos e imputados por el crimen.

¿Qué dice el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa?

Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, acompaña a la causa de la Fiscalía. Piden prisión perpetua para los acusados, alegando alevosía y premeditación.

Una de las pruebas con las que argumentan la premeditación es el vídeo en que se ve a Máximo Thomsen, señalado como el “líder” del grupo que atacó a Fernando, reaccionando de forma desproporcional a un roce que tuvo con la víctima dentro de la discoteca Le Brique.

Según el testimonio de amigos de Fernando y otros rugbiers que estuvieron en el boliche la noche en que mataron a Fernando, este, sin querer, chocó y derramó cerveza a Thomsen, a lo que este reaccionó. Intervinieron los patovicas del lugar y lo sacaron a la fuerza. Fernando salió solo, tranquilo, sin necesidad de que los guardias lo escolten.

Otra de las evidencias, es el vídeo a la salida de Le Brique, en el que se ve a los rugbiers correr tras Fernando y agredirlo en grupo.

En las grabaciones también quedó registrada la forma en que golpearon, patearon y dejaron tirado en el suelo. Los acusados fueron identificados en la escena del crimen por sus propios amigos.

Los championes con manchas de sangre de Fernando, que pertenecen a Thomsen y los mensajes de texto entre los imputados, sus amigos y otros, dan cuenta de la alevosía con la que actuaron los jóvenes, según argumenta la querella.

Lo que argumenta la defensa de los ocho rugbiers

Como abogado de la defensa de los rugbiers está Hugo Tomei. El equipo que asesora a los jóvenes intentó, en principio, que se anule la imputación, por cuestiones del debido proceso, pero esto no se consiguió.

Posteriormente, buscaron desacreditar la causa de muerte y intentaron instalar que no quedó bien clara de causa de muerte de Fernando, poniendo en duda que el paro cardiorespiratorio fue a raíz de los golpes que le fueron propinados.

Igualmente, afirmaron que las maniobras de RCP realizadas agravaron la situación del joven y que la muerte no se dio en el lugar de la pelea.

Por su parte, aunque no se sabe si es parte de la estrategia de la defensa, Thomsen declaró y trató de minimizar el hecho. En su declaración dijo que para él fue “una pelea más” y que estaba muy “mamado” (borracho). Dijo que respondió a una agresión, también que no hubo intención de matar, tampoco alevosía.

Las declaraciones de los familiares de los acusados no aportaron mayores datos, más allá de ser similares y apuntar a que “todos están sufriendo” con esta situación. No se metieron en la cuestión de fondo sino, más bien, apuntaron a lo emocional. No se refirieron a la familia de la víctima.

Prisión perpetua u homicidio preterintencional

La defensa de los rugbiers busca establecer que el homicidio de Fernando fue preterintencional, es decir, delito que comete quien realiza una acción con intención de lesionar a una persona pero accidentalmente le causa la muerte.

Esta calificación cambia la expectativa de pena, que sería de dos a seis años de cárcel. La Fiscalía pide prisión perpetua por premeditación y alevosía.

La sentencia en la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa se dará a conocer el próximo 31 de enero. El crimen, conmovió a toda Argentina y también a Paraguay, pues el fallecido era hijo de paraguayos residente en el vecino país.