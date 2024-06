Argentina: dictan prisión preventiva para los detenidos por desaparición de Loan

“Convertí la detención en prisión preventiva”, dijo Ortiz. “Quiero aclarar que los seis detenidos están acusados de trata personas, pero cada uno en sus distintas funciones y responsabilidades”. El juez además adelantó que habrá una audiencia para resolver el pasaje de la causa al fuero federal.

Tan caótica es todavía la jornada, con casi un centenar de vecinos enardecidos, que terminaron empujando a uno de los abogados defensores. “La gente está muy nerviosa, es entendible, pero yo estoy haciendo mi trabajo”, señaló Jorge Monti, abogado de “Fierrito” Ramírez y de su mujer Millapi.

Hasta el mediodía de este lunes, lo concreto es que los fiscales de goya Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo se declararán incompetentes, por lo que la causa queda en manos de la Justicia Federal. Así, también se confirma el cambio de la carátula actual, “abandono de persona”, a “captación de menores para fines de trata”.

Por ahora, la funcionaria Caillava, su pareja Pérez y el ex comisario Maciel no prestaron declaración. Hasta el momento se habrían negado a hacerlo. “Ellos pueden dar testimonio cuando ellos quieran, en el momento en que lo dispongan, ante el fiscal o ante mí, el juez de garantía”.

Ante la consulta de este medio, Ortíz sostuvo que sí pudo ver a los tres detenidos el viernes último. “Por supuesto que los vi, pero yo soy juez de garantías, no puedo describirlos, no puedo discernir en lo fino, en el detalle, nosotros actuamos a pedido de requerimiento de parte y resolvemos en el momento de acuerdo a la fundamentación y a la presentación oratoria de cada una de las partes”.

Sí, en cambio, declaró Fierrito Ramírez, “que mantuvo la coherencia del relato desde el comienzo. Se sometió a todas las preguntas de la Fiscalía y de la querella. Y sus testimonios coinciden con los de Millapi y con los de Benítez”, expresó Monti.

Monti, en diálogo con Clarín, fustigó la investigación. “Hay mucha confusión, se hizo todo mal, hubo una alarmante morosidad y hasta un llamativo desconocimiento del código penal de parte de los responsables de la investigación. Tendrían que haber sido citados, inclusive a la abuela Catalina, de 87 años. A todos”.

Este lunes, Ramírez, Benítez y Millapi serían acusados de partícipes secundarios “y de ser hallados culpables, cosa que no creo, les cabría la tercera parte de la sentencia que sí deberían tener los otros imputados. Estamos hablando entre cuatro y ocho años”. ¿Por qué dejó de representar a Benítez, el tío de Loan imputado? “Porque su familia nunca se comunicó conmigo. Pasaron cinco días y su mujer Laudelina Peña me ignoró completamente”.

Por otro, Monti fue lapidario: “Explíquenme cómo no llamaron a testimoniar a Laudelina Peña. Además de la abuela Catalina y del papá, José Peña, que ninguna compareció. Yo estoy cansado de hacer el trabajo investigativo de los fiscales y los abogados querellantes. Suena pedante decirlo, pero es así”.

“Mis clientes Millapi y Ramírez no fueron la mano de obra de los autores intelectuales. Sólo cometieron un error: estar en el lugar equivocado en un momento inoportuno. La Justicia no pudo comprobar ningún entrecruzamiento llamativo, sino estaría registrado. Desmiento ante cualquiera que haya habido contradicciones o incongruencias de mis defendidos. Que insisto, si yo estoy equivocado, dejo la abogacía y me dedico a otra cosa”.

El abogado defensor señaló que “pediré la liberación de Millapi y Ramírez” ante la jueza federal Cristina Pozzer Penso. “Hay suficientes pruebas para que dejen de estar encerrados”.

“Pelotudo, ¿a quién defendés? ¡Caradura! No tenés vergüenza, es una criatura Loan”. Un puñado de vecinos fuera de control se acercó e insultó a Monti, que terminó siendo empujado. “Vayan a hablar con el fiscal, qué me vienen a reclamar a mí”. Monti, junto a Marcelo Hanson, su colega, tuvieron que salir corriendo y meterse por una puerta de servicio de la Fiscalía”.

Fuente: Clarín