Argentina: la durísima carta de Javier Milei sobre Alberto Fernández

Javier Milei, presidente de Argentina, usó su cuenta de X para referirse al exmandatario Alberto Fernández quien fue denunciado por su expareja por violencia de género.

Milei insistió en su idea de que “la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”.

El Presidente señaló que a él y quienes piensan como él los acusan “sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos” y criticó al progresismo de utilizar esa problemática “para hacer negocios”.

“Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc.”, escribió Milei.

La durísima carta de Javier Milei sobre Alberto Fernández

A continuación reproducimos in extenso la carta de Javier Milei sobre el caso de Alberto Fernández:

“LA HIPOCRESÍA PROGRESISTA

A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon “políticas de género”. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos.

Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios.

Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc.

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

