“El orden internacional se desmorona en Gaza”

“El mundo enfrenta la crisis más profunda desde la Segunda Guerra Mundial”, sostiene un grupo de más de treinta expertos en derechos humanos en una declaración emitida con motivo del aniversario “del inicio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza”.

La declaración ha sido publicada en inglés en el sitio oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / OHCHR).

“Las atrocidades que el mundo presenció durante la Segunda Guerra Mundial condujeron a tomar la decisión colectiva de decir ‘Nunca más’ y crear la Organización de las Naciones Unidas para lograr ese objetivo”, reza el comunicado. “Sin embargo, a un año del ataque del 7 de octubre de Hamás y otros grupos armados palestinos contra Israel, el mundo es testigo de una brutal escalada de violencia que se manifiesta en ataques genocidas, limpieza étnica y castigo colectivo contra los palestinos”.

Retórica genocida

Esta escalada de violencia, se lee en la declaración conjunta de los expertos, “amenaza con romper el sistema multilateral internacional” y ha sido acompañada desde el comienzo, prosigue el texto, “por declaraciones genocidas de los dirigentes israelíes”.

Como ejemplo de esa retórica genocida, los expertos mencionan los términos del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, cuando dio órdenes de proceder al asedio de -en expresión de los firmantes del comunicado- “la mayor prisión al aire libre de nuestro tiempo”. Citan, además, textualmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando invocó referencias bíblicas con estas palabras: “Ahora vayan, ataquen a Amalec y destruyan todo lo que tiene, y no perdonen a nadie; maten a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

“Las bombas no han perdonado a nadie”

Los expertos agregan: “Un año después, la promesa de los dirigentes israelíes de destruir Gaza se ha cumplido. La Franja es ahora un páramo de escombros y restos humanos, donde los supervivientes –hombres y mujeres, niños y ancianos– luchan por aferrarse a la vida en medio de privaciones y enfermedades”.

“Las bombas israelíes no han perdonado a nadie”, prosigue el documento. No ha perdonado “ni a periodistas, ni a estudiantes, ni a académicos, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a bebés, ni a mujeres embarazadas, ni a personas con discapacidades, ni a personas que buscaban comida o refugio, ni a trabajadores humanitarios, incluido el personal de la ONU. Se ha exterminado a familias enteras, se han borrado generaciones y millones de vidas han sido destrozadas”.

El texto no se abstiene de enumerar la hambruna generalizada, la destrucción del sistema sanitario que ha acelerado la propagación de enfermedades y epidemias, el constante bombardeo de la infraestructura civil, la destrucción del sistema educativo y del patrimonio cultural.

“Nada lo puede justificar”

“Nada puede justificar estos actos”, continúa la declaración. “Durante un año, hemos implorado a los Estados que intervengan, en conformidad con sus obligaciones morales y jurídicas, para prevenir estas atrocidades y preservar el sistema jurídico internacional, los derechos humanos y la humanidad. Nuestros reclamos han sido en gran medida desatendidos, como los de millones de personas en todo el mundo...”, deploran los expertos.

“El orden jurídico internacional se está desmoronando ante estas atrocidades. La solicitud de órdenes de arresto presentada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional sigue pendiente sin que la Corte tome una decisión, mientras la campaña genocida continúa”, se lee en el comunicado. Israel, denuncian los firmantes, “sigue actuando con descarado desprecio por el derecho internacional”.

“El fracaso de la comunidad internacional en lograr un alto el fuego”, agrega el comunicado, “no sólo ha permitido la continuación de una brutalidad sin precedentes sino que la ha extendido a toda la región, incendiando el Líbano con violencia y destrucción”.

Llamado a la comunidad internacional

“Esta espiral de destrucción debe terminar”, imploran los expertos. “Exigimos que se preste ayuda humanitaria vital inmediatamente a todas las personas afectadas y que la comunidad internacional garantice el acceso a dicha ayuda”.

El documento hace a continuación un llamado general a respetar el derecho internacional y los derechos humanos sin discriminación ni dobles raseros. “El mundo -concluyen los autores del documento- debe reorientar rápidamente su brújula moral hacia la justicia y la libertad para todos y renovar su compromiso con la paz internacional, que nunca se alcanzará hasta que todos, incluidos palestinos e israelíes, tengan la oportunidad de vivir con igual dignidad y libertad”.

Cabe mencionar que entre los más de treinta expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que firman esta declaración se encuentran profesionales como la jurista italiana Francesca Albanese, relatora especial sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, el catedrático español Pedro Arrojo-Agudo, doctor en Ciencias Físicas y relator especial sobre el derecho al agua y al saneamiento, el académico canadiense Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, la abogada bangladesí Irene Khan, Premio Sydney de la Paz 2006 y relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, la activista colombiana Gina Romero, cofundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación, el académico suizo Nicolas Levrat, doctor en Derecho Internacional, profesor de la Universidad de Ginebra y relator especial sobre derechos humanos de las minorías, y la jurista y catedrádica irlandesa Siobhán Mullally, directora del Irish Centre for Human Rights de la Universidad de Galway y relatora especial sobre la trata de personas, por citar algunos nombres.

*El comunicado ‘The international order is breaking down in Gaza’, escrito y firmado por más de 30 relatores de la ONU expertos en derechos humanos, se encuentra disponible (en inglés) en: https://www.ohchr.org/en/statements/2024/10/international-order-breaking-down-gaza-un-experts-mark-one-year-genocidal. Traducción propia para esta nota.