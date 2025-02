Video filtrado muestra corte de entrevista a Milei: asesor interrumpe y sugiere preguntas pactadas

Una nueva polémica envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, luego de la filtración, aparentemente accidental, de un fragmento de su entrevista con el periodista Joni Viale, que fue subido a YouTube. En el video, sin editar, se escucha claramente a Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos de Milei, instruyendo a Viale a detener la entrevista, advirtiendo que las declaraciones del presidente podrían generar implicancias legales para él.

El incidente ocurrió durante una entrevista en la que Milei abordaba temas delicados sobre su gobierno y ciertas políticas nacionales. En un momento, mientras Viale realizaba preguntas, Caputo interrumpe, advirtiendo que las palabras del presidente podrían generar repercusiones legales. “Pará, pará, Joni, lo que está diciendo va a traer problemas judiciales”, se escucha decir a Caputo en la grabación.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Muchos se preguntan si la publicación fue un error o si la filtración busca dar a conocer lo que no se quería que se supiera. Además, el incidente pone en evidencia la tensión interna dentro del círculo cercano a Milei, ya que Caputo parece mostrar una preocupación inmediata por las implicaciones legales de lo que estaba diciendo el presidente.

La entrevista había sido grabada como parte de un segmento más amplio, pero la filtración de esta parte no editada causó revuelo, tanto por la advertencia a Viale como por las posibles consecuencias legales de las palabras del presidente.

El presidente Milei y su equipo aún no emitieron una declaración oficial al respecto, pero la controversia sigue creciendo. Las reacciones no se han hecho esperar, y en los próximos días, se esperan más aclaraciones sobre este incidente, que podría tener repercusiones no solo en el ámbito político, sino también en la relación del Gobierno con los medios de comunicación y la opinión pública.

El jefe de Ministros, Guillermo Francos, y otros funcionarios del Gobierno intentaron minimizar el hecho, explicando que las correcciones en entrevistas grabadas son habituales. Sin embargo, este episodio pone en evidencia la estrategia de control de imagen del presidente y su equipo, generando más dudas sobre las intenciones detrás de las filtraciones y la edición de los contenidos.

Javier Milei y el ‘criptofiasco’

El “criptofiasco” que sacude a Argentina comenzó el 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales respaldando la criptomoneda $LIBRA, parte de un proyecto llamado ‘Viva la Libertad’. Este criptoactivo, impulsado como una iniciativa para financiar inversiones en el país, vio un repentino aumento en su valor tras el apoyo presidencial. Sin embargo, poco después, un grupo de grandes inversores vendió sus tenencias a precios altos, lo que provocó una caída abrupta en el valor de la moneda. Miles de ciudadanos, atraídos por el respaldo de Milei, se vieron afectados por la pérdida de su inversión. En respuesta, el presidente eliminó rápidamente su mensaje y alegó no estar al tanto de los detalles del proyecto.

El escándalo ha generado un fuerte impacto político y judicial en Argentina. A nivel político, la oposición ha solicitado la creación de una comisión investigadora en el Congreso y un posible juicio político al mandatario, mientras que varios de los afectados han presentado denuncias en la justicia argentina y Estados Unidos. Además, la situación ha afectado gravemente los mercados, con una caída de las acciones de empresas argentinas y los bonos soberanos, junto con una devaluación del peso frente al dólar. El Gobierno, por su parte, ha iniciado investigaciones para determinar posibles irregularidades y esclarecer las implicancias de la relación de Milei con los involucrados en el proyecto.