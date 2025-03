Esto dice la carta de Margareth Chacón, condenada a 35 años por el homicidio de Pecci

Según la publicación del medio Caracol Radio de Colombia, Margareth Chacón escribió una carta en la que denunció al fiscal Mario Burgos, quien investigó el atentado en el que asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Barú, Cartagenas de Indias, Colombia, durante su luna de miel.

“El fiscal Burgos me quería obligar a mentir, que yo inculpara a un expresidente de Paraguay”, dice una parte de la nota escrita publicada por el medio extranjero.

La carta se indaga en este momento debido a que presuntamente se habría extraviado un cuaderno con más de 300 documentos de evidencia técnica en el expediente de la causa.

Pese a haber presentado la carta, el Tribunal Superior de Cartagena no permitió a Margareth Chacón que la leyera cuando ratificaron la condena a 35 años de prisión por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La carta de Margaret Chacón, condenada por el atentado contra Pecci

Margareth Chacón fue sentenciada porque se comprobó que ella tenía pleno conocimiento de la planeación, financiación y logística del crimen del fiscal Pecci, según las sentencias de primera y segunda instancia.

Según publican medios de Colombia, fuentes cercanas al proceso indican que el fiscal Mario Burgos será denunciado por presunto fraude procesal y destrucción de pruebas.

La carta de Margareth dice que, supuestamente, el fiscal Mario Burgos le pidió que declarara en contra del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, a cambio de beneficios judiciales.

“Pasaron más de 4 meses largos en los que el señor fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quería obligarme a mentir, que yo inculpara a un expresidente de Paraguay, un señor Horacio Cartes. Si yo hacía eso, él me daría domiciliaria, que eso era lo que me proponía”, indican en una parte de la carta.

“Todo ese tiempo me tuvo presionada y torturada en las celdas del búnker donde me decía todo el tiempo que él tenía el control y el poder para “totearme”, me presionaba y se burlaba de los videos íntimos y personales que encontraron en mi celular, llamándome todo el tiempo de puta y dama de compañía”, indica en su misiva la condenada por el asesinato del fiscal paraguayo.

Además, Chacón afirma que el fiscal Mario Burgos manipuló evidencia.

“El señor Mario Burgos engañó a los jueces y a todas las partes de este proceso, él hizo ver que el número del celular que se discutió en el juicio era mío y eso es mentira. La juez preguntó si era mío y el investigador volvió a desmentir al fiscal diciendo no su señoría, ese celular es del señor Andrés Felipe Pérez Hoyos, a él se lo incautaron el día de su captura y pueden ver que hay interceptaciones que muestran que era el celular del papá de mi hijo menor, no mío”, expresó en la carta.

“Así como el fiscal me pidió que declarara falsamente contra ese señor expresidente Horacio Cartes, que mintiera sobre él, estoy segura de que también lo hizo con el señor Francisco Correa para darle su principio de oportunidad”, sostuvo.

Las supuestas irregularidades denunciadas por Chacón serán presentadas en los próximos días ante la Corte, mediante un recurso extraordinario de casación, donde piden al tribunal examinar al detalle lo denunciado.