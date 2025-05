Robert Francis Prevost es el nuevo papa y asume el nombre de León XIV.

Pasadas las 13:00, finalmente el humo blanco encendió la emoción de toda la comunidad católica presente en el Vaticano y anunció la designación de un nuevo papa. El cónclave, en su cuarta ronda de votación, llegó a un acuerdo y los cardenales eligieron a Robert Prevost, como el sucesor de Jorge Bergoglio.

Prevost asume el nombre de León XIV para su papado. Tiene 69 años y nació en la ciudad estadounidense de Chicago.

¿Qué se sabe del nuevo Papa?

Se lo conoce por su inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana, según los expertos.

Su reputación de moderado y de constructor de puentes podría además ser crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida.

Prevost pasó un tercio de su vida en Estados Unidos. El resto entre Europa y América Latina.

Llegó a Perú en una misión agustiniana en 1985, tan solo tres años después de ordenarse sacerdote y regresó en 1988 para dirigir el seminario agustiniano de la ciudad norteña de Trujillo durante diez años. Le guardó tanto cariño a dicho país que incluso lo mencionó durante sus primeras oraciones como papa este jueves.

Lo que dijo sobre el papado de Francisco: “No podemos retroceder”

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que aún quedaba “mucho por hacer” en la transformación de la Iglesia.

“No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años”, había dicho el mes pasado a Vatican News.

“El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente”, añadió en esa ocasión.