Lula y Xi Jinping al teléfono: “autosuficiencia” frente a la ofesiva arancelaria de Trump

En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La llamada de Xi al presidente brasileño se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín.

También se produjo después de que Lula indicara la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los gravámenes estadounidenses.

Autosuficiencia

Xi le dijo al mandatario latinoamericano que las relaciones entre China y Brasil ahora se encuentran en su mejor momento, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Y afirmó que China “trabajará con Brasil para dar ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los principales países del Sur Global” y “construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible”, según ese medio.

También aseguró que “todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo”, añadió Xinhua, en una referencia velada a los aranceles estadounidenses.

“Defensa del multilateralismo”

La presidencia brasileña indicó en un comunicado que la conversación telefónica duró aproximadamente una hora, durante la cual Lula y Xi discutieron sobre varios temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático.

“Ambos coincidieron en el papel del G20 y de los BRICS en la defensa del multilateralismo”, reiteró la nota.

Los presidentes también “se comprometieron a ampliar el alcance de la cooperación en sectores como la salud, el petróleo y el gas, la economía digital y los satélites”, añadió el gobierno brasileño.

Pekín ha trabajado en los últimos años para cortejar a América Latina como forma de contrarrestar a Washington, históricamente la potencia más influyente de la región.

China ha superado a Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil y dos tercios de los países latinoamericanos se han sumado al megaproyecto de infraestructura chino de la Nueva Ruta de la Seda.

Brasil exporta grandes cantidades de soja a China, que, como principal consumidor mundial de ese producto, depende en gran medida de las importaciones para su abastecimiento.

Sin embargo, Trump pretende fomentar un cambio en la forma en que China se aprovisiona de ese grano, utilizado para la alimentación del ganado y la elaboración de aceite de cocina.

El presidente estadounidense afirmó el domingo en una publicación en redes sociales que esperaba que China “cuadruplicara rápidamente sus pedidos de soja”, al añadir que esta sería una forma de equilibrar el comercio con Estados Unidos.

ula realizó una visita de Estado de cinco días a China en mayo, durante la cual declaró en un foro de cooperación entre Pekín y América Latina que su región no quería “iniciar una nueva Guerra Fría”.