Dinamarca convoca a diplomático de EE.UU. por “intento de injerencia” en Groenlandia

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha dicho que su país necesita a esta isla rica en recursos por motivos de seguridad, y no ha descartado usar la fuerza para conseguirla.

“Todo intento de injerencia en los asuntos internos del reino (Dinamarca) será inaceptable”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, en un comunicado enviado a AFP.

Lea más: Trump reitera que necesitan de Groenlandia: ¿por qué y para qué?

Por ello, dijo, “pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar al encargado de negocios estadounidense para una reunión en el ministerio” .

La gran mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren la independencia de Dinamarca pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta divulgada en enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La televisión pública danesa informó el miércoles que al menos tres funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron observados recientemente en Groenlandia intentando recabar información sobre asuntos que han generado tensión entre la isla y Dinamarca, incluyendo la remoción forzada de niños groenlandeses de sus familias y un escándalo de anticoncepción forzada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Somos conscientes de que actores foráneos continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el reino de Dinamarca”, afirmó el ministro Rasmussen.

“Por ello no sorprende constatar los intentos externos de influir en el futuro del reino”, agregó.